Chemnitz in EM-Laune: Hier könnt Ihr die Spiele live schauen

Chemnitz - Völlig losgelöst von der Erde schwebt nicht nur das Raumschiff, sondern auch das Fußballfieber über Chemnitz . Am heutigen Freitagabend, 21 Uhr, geht es in München endlich los: Anstoß für Deutschland gegen Schottland. Wer setzt sich durch - Lederhose oder Kilt?

Uta Ulbricht (49), Sven Hertwig (53), Julia Wollen (25) und Luise Sobotta (24) von "Exclusive Events" veranstalten die Fan-Meile zur EM auf der Inneren Klosterstraße.

In Chemnitz kann die Partie an vielen Orten mit Freunden und Freundinnen live verfolgt werden. Insgesamt elf Public-Viewing-Spots gibt es in der Stadt, sogar eine Fan-Meile in der City.

Auch der Balkon von Chemnitz (Miramar) und der Uferstrand haben ab Freitag für die nächsten vier Wochen einiges in petto. Und was haben die Locations gemeinsam? Bei allen gibt es freien Eintritt.

"Wir zeigen nur die Spiele der deutschen Nationalmannschaft, solange sie im Turnier ist", kündigt Veranstalter Sven Hertwig (53) das Public Viewing auf der Inneren Klosterstraße an. "Da wir aber Europameister werden, zeigen wir natürlich alles bis ins Finale."

Leinwände stehen am Jakobikirchplatz, bei der Volksbank und beim "Brazil". Neben kulinarischem Angebot gibt es auch eine Fotowand.

Auch Teil der Fan-Meile ist das "Hans im Glück" in der Inneren Klosterstraße 6. Sollte Deutschland entgegen aller Erwartungen herausfliegen, kann man die weiteren Spiele auf 60-Zoll-LED-Screens im Gastraum verfolgen.