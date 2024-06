Public Viewing zur EM: Hier steht Sachsens größter LED-Screen

War am Freitag rappelvoll: Der Kaufpark in Nickern zog mehr als 400 Fußballfans vor den Riesenbildschirm. © Steffen Füssel

Im Kaufpark Dresden (früher Kaufpark Nickern) können sich die Fans das Spiel gegen Ungarn (Mittwoch, 18 Uhr) auf einem 70 Quadratmeter großen LED-Screen anschauen.

"Wir haben hier den Größten in Sachsen stehen", sagt Center-Managerin Antje Arnold (54) stolz. In Nickern laufen alle Spiele der Vorrunde, das Publikum nimmt das Angebot gerne an.

Schon am vergangenen Freitag kamen mehr als 400 Zuschauer in den Kaufpark.