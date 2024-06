Deutschland gegen Schottland: Elfmeter und Platzverweis! Havertz baut Führung aus

Eröffnungsspiel der EM 2024 zwischen Deutschland und Schottland im Liveticker: Die deutsche Nationalmannschaft will den Grundstein für ein Sommermärchen legen.

Von Florian Mentele

München - Das nächste Sommermärchen ist angerichtet! Im Eröffnungsspiel der Europameisterschaft 2024 will die deutsche Nationalmannschaft am heutigen Freitagabend gegen Schottland den Grundstein für ein erfolgreiches Turnier vor der eigenen Haustür legen.

Die EM 2024 wurde am Freitag in München feierlich eingeläutet. © THOMAS KIENZLE / AFP In unserem Liveticker zum deutschen Auftaktmatch der EURO 2024 startet Ihr bestens informiert ins Heim-Turnier!



55. Minute: Die Schotten hatten es schon in Gleichzahl schwer genug heute, mit einem Akteur weniger wird es aktuell nicht gerade besser. Es müsste schon mit dem Teufel zugehen, wenn die deutsche Nationalelf hier noch was herschenkt. 51. Minute: Rüdiger versucht es aus der Distanz, Gunn lenkt den Schuss zur Ecke. 50. Minute: Zumindest sieht es ganz so aus. Schottland steht jetzt sehr tief und verteidigt mit Mann und Maus. Die DFB-Elf bleibt geduldig und sucht die Lücke. 46. Minute: Auch die Schotten haben gewechselt. Innenverteidiger Grant Hanley soll wohl Schadenbegrenzung betreiben, Stürmer Che Adams muss dafür Platz machen. Schon eine kleine Kapitulationserklärung von Nationaltrainer Clarke?

Die zweite Halbzeit zwischen Deutschland und Schottland hat begonnen!

46. Minute: Der zweite Durchgang läuft! Julian Nagelsmann geht hier kein Risiko mehr ein und nimmt den verwarnten Andrich raus, für ihn kommt Pascal Groß.

Halbzeit: Vom Anstoß weg hat die DFB-Truppe hier in München fantastischen Fußball gezeigt und die Misstöne aus dem Vorfeld so eindrucksvoll verstummen lassen. Das gelang auch, weil im Auftaktmatch die Chancenverwertung stimmte und Wirtz und Musiala früh den Knoten lösen konnten. Die Rote Karte und der Elfmeter kurz vor dem Pausenpfiff haben den Deckel schon mal vorsichtig auf die Partie gelegt. Bis jetzt ein Start nach Maß! Halbzeit: Kurz darauf ist Halbzeit! Die deutsche Nationalmannschaft lässt hier im Eröffnungsspiel bislang gar keine Zweifel aufkommen und startet stattdessen furios. Mit einer hochverdienten 3:0-Führung geht es in die Kabinen.

Deckel schon drauf? Kai Havertz bleibt vom Punkt ganz cool und jubelt über das 3:0 für Deutschland. © Tobias SCHWARZ / AFP

Kai Havertz baut die deutsche Führung weiter aus!

45. Minute +1: TOOOOR, Havertz tritt an und verwandelt zum 3:0 für Deutschland! Der DFB-Angreifer versenkt das Leder ganz sicher in der linken Ecke. 44. Minute: Der Franzose entscheidet auf Elfmeter für Deutschland! Dazu gibt es die Rote Karte für Porteous. 43. Minute: Gündogan wird im Moment noch behandelt, der VAR checkt die Situation - und schickt Turpin selbst an den Bildschirm. 42. Minute: Das MUSS das 3:0 sein! Nach einer Flanke aus dem rechten Halbfeld kommt Gündogan zum Kopfball, Gunn kann aber irgendwie noch parieren. Anschließend wird der DFB-Kapitän böse erwischt, das könnte noch Elfmeter - und vielleicht sogar eine Rote Karte - geben. 38. Minute: Die Bravehearts mit einer experimentell anmutenden Freistoß-Variante, bei der sich McGinn zu Neuer auf die Linie stellt. Am Ende kann die deutsche Hintermannschaft aber klären, auch wenn der Versuch durchaus vielversprechend wirkte.

Deutschland dominiert im Eröffnungsspiel gegen Schottland

36. Minute: Musiala versucht sich in den Strafraum zu tänzeln, bleibt aber am dritten Schotten hängen. Den Gegenangriff unterbindet Mittelstädt auf der anderen Seite und holt einen Einwurf fürs deutsche Team heraus. 33. Minute: Der deutschen Leichtigkeit tun weder der aberkannte Elfer noch der Andrich-Karton einen Abbruch, munter kombiniert sich die Nagelsmann-Truppe durch die Reihen der Insel-Kicker. Bisher hätte sich der Bundestrainer keinen schöneren Spielverlauf malen können. 31. Minute: Robert Andrich langt gegen McTominay ordentlich hin und sieht die erste Gelbe Karte des Turniers. 28. Minute: Bei dem darf Havertz ran, der Arsenal-Angreifer zieht auch einen wuchtigen Abschluss mit links aus dem Köcher, doch dieses Mal ist Angus Gunn im schottischen Kasten zur Stelle. 25. Minute: Der Kontakt war außerhalb, deshalb gibt es nur Freistoß für die DFB-Elf. 24. Minute: Elfmeter für Deutschland - oder nicht? Musiala fällt im Sechzehner, Turpin pfeift und zeigt zunächst auf den Punkt. Die Sache wird aber gecheckt.

Jamal Musiala (r.) freut sich über den zweiten Treffer für Deutschland. © THOMAS KIENZLE / AFP

Jamal Musiala lässt Deutschland zum zweiten Mal jubeln!

19. Minute: TOOOOR für die DFB-Elf, Musiala erhöht auf 2:0! Wieder geht es schnell, Kai Havertz kommt links im Sechzehner an die Kugel, stoppt noch einmal ab und legt auf den Bayern-Star, der das Leder humorlos zum zweiten Streich in die Maschen donnert. Schöner Treffer! 18. Minute: Sportlich hat der Treffer aber gesessen. Die Bravehearts wollen zwar giftig sein, können den Favoriten damit aber nicht so sehr ärgern, wie wohl erhofft. Deutschland ist die Führung im Rücken nun anzumerken, die Spielfreude ist da. 14. Minute: Das Tor ist natürlich Balsam für die Seele des Gastgebers! Auch die so lautstarken schottischen Fans in München waren mal kurz verstummt, singen jetzt aber wieder ihre Hymne.

Florian Wirtz (r.) darf sich schon nach zehn Minuten über den ersten Treffer des Turniers freuen. © Federico Gambarini/dpa

Florian Wirtz schießt Deutschland im Eröffnungsspiel gegen Schottland in Front!

10. Minute: TOOOOOOR für die deutsche Nationalmannschaft! Florian Wirtz erzielt das erste Tor der Europameisterschaft. Der Leverkusener wird nach einem Angriff über die rechte Seite von Kimmich in der Mitte bedient und hält einfach drauf. Anschließend sieht der schottische Keeper gar nicht gut aus, über den Pfosten trudelt das Leder schließlich ins Netz. Dem DFB-Youngster dürfte das aber herzlich egal sein.

9. Minute: Auf der Gegenseite danach gleich wieder die Nagelsmann-Truppe am Drücker, doch die Präzision im letzten Drittel fehlt noch. Davor läuft der Ball aber flüssig durch die schwarz-rot-goldenen Reihen. 7. Minute: Zum ersten Mal trauen sich die Bravehearts nach vorn, Robertsons Pass auf Christie gerät aber zu lang. 4. Minute: Musiala hat auf der rechten Seite etwas Platz, am Ende klärt Tierney jedoch zum Abstoß. 3. Minute: Nach dem nur knapp verpassten Hammer-Start gibt die DFB-Truppe weiter den Ton an, während aber auch die Schotten giftig in die Zweikämpfe kommen. 1. Minute: Und es geht gleich gut los! Nach einem langen Ball von Rüdiger taucht Florian Wirtz frei vor Schotten-Keeper Gunn auf, scheitert dann allerdings. Anschließend wird auch noch auf Abseits entschieden.

Die EM 2024 läuft, bei Deutschland gegen Schottland rollt der Ball!

1. Minute: Deutschland stößt an, der Ball in München rollt, die EM 2024 in Deutschland hat begonnen!

Vor Anpfiff: Manuel Neuer muss noch sein Unterzieh-Shirt tauschen, da das nicht dieselbe Farbe wie sein Trikot hat - kurios! Vor Anpfiff: Anschließend dürfen die Spieler raus, die Stimmung in der Allianz Arena ist von schottischer und deutscher Seite hervorragend. Zuerst erklingt die Nationalhymne der Bravehearts. Vor Anpfiff: Vorher wird allerdings noch Franz Beckenbauer geehrt. Seine Ehefrau Heidi bringt den Pokal aufs Feld, während das ganze Stadion applaudiert. Ein rührender Moment! Vor Anpfiff: Das musikalische Fest ist vorbei, jetzt soll das fußballerische beginnen. Die Mannschaften stehen bereit und betreten jeden Moment den Rasen.

20.46 Uhr: Die Eröffnungszeremonie der EM 2024 beginnt

Die Feierlichkeiten laufen, jetzt wird die Europameisterschaft 2024 in Deutschland in der Münchner Allianz Arena mit einer großen Show eingeläutet.

In München läuft die feierliche Eröffnung. © THOMAS KIENZLE / AFP

20.43 Uhr: Christoph Kramer und Per Mertesacker tippen auf einen deutschen Triumph

Die beiden ZDF-Experten und Weltmeister Christoph Kramer und Per Mertesacker tippen - wie sollte es anders sein - auf einen deutschen Sieg. Der langjährige Gladbacher ist sich sogar sicher, der Nachwuchs-Leiter des FC Arsenal hält ein frühes Tor gegen die tief stehenden Schotten für entscheidend. Der Triumph soll aber definitiv her und so eine ähnliche Euphorie in der Mannschaft wie 2014 in Brasilien entfachen.

Die beiden Weltmeister Christoph Kramer (l.) und Per Mertesacker begleiten das Eröffnungsspiel im ZDF. © Christian Charisius/dpa

20.28 Uhr: Ex-Nationalspieler Philipp Lahm erinnert sich an die WM 2006

Turnier-Direktor Philipp Lahm, der bei der WM 2006 im Auftaktmatch in München gegen Costa Rica den denkwürdigen Eröffnungs-Treffer erzielte, sprach vor dem Anstoß über das Heim-Turnier. "Es ist meine Heimatstadt, es ist schon wieder ein Eröffnungsspiel - und deshalb erinnere ich mich gern", so der 40-Jährige. "Damals war ich nervöser. Heute haben wir die letzten sechs Jahre alles dafür getan, dass alles gut läuft. Ich war die letzten Tage in der Stadt unterwegs und es gibt kein besseres Eröffnungsspiel als Deutschland gegen Schottland. Diese Fans, das ist unglaublich." "Wir haben unglaublich talentierte Spieler, wir haben unglaublich erfahrene Spieler und heute will ich auf dem Platz wieder eine Einheit sehen", forderte der 113-fache Nationalspieler.

Philipp Lahm begleitet die EM 2024 als Turnier-Direktor. © Fabian Strauch/dpa

20.17 Uhr: Jürgen Klopp und Boris Becker drücken Deutschland die Daumen

Zahlreiche deutsche Sport-Stars feuern heute Abend die deutsche Nationalmannschaft an! Boris Becker ist in München sogar vor Ort, Jürgen Klopp schaut hingegen offenbar in einem Biergarten - und sendet seine Grüße auf Instagram. Im ZDF hat außerdem Basketball-Weltmeister Dennis Schröder eine Botschaft an die DFB-Jungs geschickt. Die Sport-Nation steht hinter der Nagelsmann-Truppe!

Boris Becker ist in München vor Ort, Jürgen Klopp fiebert im Biergarten mit. © Screenshot/Instagram/borisbeckerofficial, Screenshot/Instagram/kloppo

20.07 Uhr: Mit dieser Elf beginnen die Schotten

Auch Steve Clarke wagt zum EM-Auftakt keine großen Experimente. Die beiden Top-Stars Andy Robertson und Scott McTominay sind mit am Start, dazu gesellen sich gestandene Profis aus den ersten beiden englischen Ligen, Spanien, der heimischen Premiership und ein Kicker aus Saudi-Arabien, wo Innenverteidiger Jack Hendry aktiv ist.

19.50 Uhr: So startet die deutsche Nationalmannschaft in die EM 2024

Bundestrainer Julian Nagelsmann sorgt für keine Überraschung und schickt genau die Mannschaft aufs Feld, die zuletzt auch schon in der Generalprobe gegen Griechenland begonnen hat! Das heißt: Niclas Füllkrug sitzt zunächst wieder auf der Bank, in der Spitze startet Kai Havertz. Manuel Neuer steht im Kasten, auch Kapitän Ilkay Gündogan wirkt an der Seite von Toni Kroos und Robert Andrich im Mittelfeld mit. Über die Flügel wirbeln Jamal Musiala und Florian Wirtz, Jonathan Tah und Antonio Rüdiger bilden die Innenverteidigung.

19.35 Uhr: Clement Turpin pfeift das Eröffnungsspiel der deutschen Nationalmannschaft

Der Mann an der Pfeife hört heute Abend auf den Namen Clement Turpin (42). Für den Franzosen ist es bereits die dritte Europameisterschaft nach 2016 und 2020. Der 42-Jährige pfiff zuletzt auch die Bayern im Halbfinal-Hinspiel der CL gegen Real Madrid. Kurios: Eigentlich galt Szymon Marciniak (43) als Favorit auf den Job im Eröffnungsspiel, doch der Pole leistete sich mit seinem Team ausgerechnet im Rückspiel der Münchner einen dicken Bock. Nun hat dafür Turpin den Zuschlag erhalten. Sein Team wird komplettiert von Nicolas Danos (43) und Benjamin Pages (37) als Assistenten, Vierter Offizieller ist Francois Letexier (35). Als VAR ist zudem Jerome Brisard (38) im Einsatz.

Clement Turpin (42, M.) kennt zumindest die Bayern-Spieler im deutschen Team noch bestens aus dem CL-Halbfinale. © KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

18.40 Uhr: Der Weg zur Europameisterschaft 2024

Während Deutschland als Gastgeber gesetzt ist und in den Testspielen ein Auf und Ab erlebte, sucht Schottland seit der erfolgreichen Qualifikation nach der eigenen Form. Die "Bravehearts" konnten sich in einer Gruppe mit Spanien, Norwegen, Zypern und Georgien souverän als Tabellenzweiter hinter der spanischen Auswahl für das Turnier qualifizieren. In den ersten fünf Quali-Spielen mit fünf Siegen - darunter auch gegen "La Roja" - kassierten die Schotten zudem nur ein Gegentor. Das erzielte Erling Haaland (23) per Elfmeter. Im Herbst 2023 folgte jedoch der Einbruch. Nach drei Pleiten und zwei Unentschieden startete Schottland mit einer 0:4-Klatsche gegen die Niederlande ins neue Jahr, bislang konnte die Clarke-Truppe 2024 nur gegen Gibraltar gewinnen - und das nichtmal sonderlich überzeugend. Nagelsmann erlebte gegen die Türkei (2:3) und Österreich (2:0) noch einen Horror-Start in seine Amtszeit, meldete sich gegen Frankreich (2:0) und die Niederlande (2:1) aber eindrucksvoll zurück.

Gegen die Niederlande um B04-Star Jeremie Frimpong setzte es für die Schotten im März eine herbe Pleite. © Joris Verwijst/PA Wire/dpa

18.19 Uhr: Polizei riegelt Marienplatz in München ab

Zahlreiche Schotten tummeln sich in der bayrischen Landeshauptstadt, aber natürlich sind auch viele deutsche Fans vor Ort. In München herrscht am Freitag jedenfalls ordentlich Betrieb. Alles dazu lest Ihr unter: "Polizei riegelt Marienplatz ab, Fanzone Olympiapark geschlossen".

17.45 Uhr: Statistik und Personal zum Spiel Deutschland gegen Schottland

Die deutsche Bilanz gegen Schottland liest sich gar nicht mal so prickelnd, wie vielleicht vermutet. Dafür kann Nagelsmann im Gegensatz zu Gegenüber Steve Clarke größtenteils aus den Vollen schöpfen. Bei insgesamt 17 Duellen verließ die DFB-Elf den Platz "nur" achtmal als Sieger, vier Partien gewannen die "Bravehearts" und fünf Begegnungen endeten in einem Remis. Allerdings stammen die schottischen Erfolge größtenteils aus den vergangenen Tagen des Fußballsports, die letzten drei Aufeinandertreffen 2015, 2014 und 2003 gingen jeweils an Deutschland. Personell kann der Gastgeber außerdem auf alle Akteure zurückgreifen, nachdem auch Leroy Sané (28) wieder schmerzfrei und fit ist und lediglich Aleksandar Pavlovic (20) durch Emre Can (30) ersetzt werden musste. Bei den Schotten fiel hingegen Star-Stürmer Lyndon Dykes (28) kurz vor dem EM-Start aus, zudem meldeten sich mit Lewis Ferguson (24, FC Bologna), Aaron Hickey (22, FC Brentford), Nathan Patterson (22, FC Everton) und Ben Doak (18, FC Liverpool) gleich mehrere Hoffnungsträger für das Turnier in Deutschland ab.

Leroy Sané (28, M.) ist nach seiner Rückkehr gegen Griechenland wieder vollends fit und einsatzbereit. © Christian Charisius/dpa

16.33 Uhr: Vermiesen die schottischen "Bravehearts" Deutschland die Auftakt-Party?

Werfen wir zunächst einen Blick auf den heutigen Gegner im Eröffnungsmatch: Die schottische Nationalmannschaft. Längst besteht die Truppe aus dem Norden der Insel nicht mehr nur aus Kampfschweinen und Rumpel-Fußballern, sondern hat einiges zu bieten. Statt sturem Kick & Rush setzt Trainer Steve Clarke (60) auf einen gesunden Mix aus Pressing und tiefem Block und kann fürs Umschaltspiel auf feine Techniker wie John McGinn (29), Billy Gilmour (23) oder Ryan Christie (29) vertrauen. Allen voran stechen mit Kapitän Andrew Robertson (30) vom FC Liverpool und Scott McTominay (27) von Manchester United aber zwei Kicker heraus. Ersterer wurde nach kurzer Verletzungs-Angst rechtzeitig wieder fit und wird in der variablen Fünferkette über die linke Seite Betrieb machen. Der "Red Devil" glänzt hingegen als eigentlich defensiver Mittelfeldspieler mit enormer Torgefahr und steuerte in der EM-Qualifikation sieben Tore bei, womit er der fünftbeste Knipser der Runde hinter Romelu Lukaku (14 Treffer), "CR7" (zehn), Kylian Mbappé (neun), Harry Kane (acht) war.

Scott McTominay (27) gehörte zu den besten Torschützen der EM-Qualifikation. In der Jugend hat der Sechser noch Stürmer gespielt - und das merkt man auf dem Rasen bis heute. © Giorgi ARJEVANIDZE / AFP

15.30 Uhr: Dort könnt ihr das Auftaktspiel zwischen Deutschland und Schottland sehen