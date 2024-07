EM 2024 im Klötzchen-Land: Lego-Fanmeile zieht in Berlin Jung und Alt aus aller Welt in den Bann

Berlin - Diesen Spaß müssen sich Fußballfans nicht "klemmen"! Im Viertelfinale gegen Spanien platzte der deutsche Traum vom EM-Titel. In der Lego-Erlebniswelt am Potsdamer Platz in Berlin herrscht nach dem bitteren Aus der DFB-Elf weiter Euphorie. TAG24 schaute sich für Euch die bunte Welt der Klemmbausteine an.