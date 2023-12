Teures Abo? Wo die Heim-EM 2024 im Fernsehen läuft

Die Rechte an der Heim-EM hat sich die Telekom gesichert. Viele Spiele laufen auf MagentaTV. © Christian Charisius/dpa

Die vollen Übertragungsrechte an der EM hat sich die Telekom gesichert und zeigt alle 51 Spiele. Zu sehen gibts die auf dem kostenpflichtigen Streaming-Anbieter MagentaTV.

Doch für die Deutschland-Spiele gibt es einen Deal mit ARD und ZDF.

Die Öffentlich-Rechtlichen sicherten sich die Rechte an den deutschen Spielen. Das Zweite zeigt das Eröffnungsspiel zwischen Deutschland und Schottland, das am 14. Juni in München stattfindet.

Die folgenden beiden Spiele der DFB-Mannschaft am 19. Juni in Stuttgart gegen Ungarn sowie am 23. Juni in Frankfurt gegen die Schweiz sind im Ersten zu sehen.