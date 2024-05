EM-Pokal in München: Hier könnt Ihr dem guten Stück am Dienstag selbst ganz nahe sein!

München - Ihr wolltet schon immer einmal dem EM-Pokal möglichst nahe sein? Dann bietet sich Euch am morgigen Dienstag die ganz große Chance dazu! Der "Coupe Henri Delaunay" kommt in die bayerische Landeshauptstadt.

Albärt, das Maskottchen der EM, zeigt, wie es aussehen könnte. © Peter Kneffel/dpa

Einen Monat vor dem Eröffnungsspiel der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland am 14. Juni, das zwischen der deutschen Nationalmannschaft und Schottland in München ausgetragen wird, steigt die Vorfreude bei vielen schon ins Unermessliche.

Um die Stimmung noch weiter anzuheizen, gibt es den Originalpokal, um den bald bei der Endrunde gekickt wird, von 12 Uhr bis 19 Uhr im "Fat Cat" im früheren Gasteig völlig kostenlos zu bewundern.

Natürlich sind auch Schnappschüsse mit der rund acht Kilogramm schweren und 60 Zentimeter hohen Trophäe aus Sterling-Silber vor Ort für alle möglich.

Insgesamt stehen im Rahmen der EM vom 14. Juni bis zum 14. Juli sechs Partien in München auf dem Programm. Zusätzlich zum Auftaktspiel der deutschen Elf bekommt es Rumänien mit der Ukraine zu tun (17. Juni, 15 Uhr), Slowenien trifft auf Serbien (20. Juni, 15 Uhr) und die Serben fordern Dänemark (25. Juni, 21 Uhr). Doch damit nicht genug!