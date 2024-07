Fußball-EM im Ländle vorbei: Innenminister zieht Fazit

Überschattet worden sei die EM allerdings vom Unfalltod eines Motorradpolizisten und mehreren Schwerverletzten bei einem Messerangriff in der Fanzone .

Während der rund einmonatigen EM seien etwa 28.000 Einsatzkräfte im Einsatz gewesen, davon die weitaus meisten in Stuttgart , sagte der CDU-Minister. Insgesamt wurden laut Statistik landesweit etwa 400 Straftaten registriert, die mit dem Turnier zu tun haben dürften, darunter Diebstahl, Körperverletzungen und Beleidigungen.

Fünf Spiele der Fußball-Europameisterschaft waren in den vergangenen fünf Wochen in Stuttgart ausgetragen worden, darunter das Viertelfinale der deutschen Nationalmannschaft am 5. Juli mit einem 1:2 gegen die spanische Auswahl.