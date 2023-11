Gehörst Du zu den Glücklichen? UEFA hat die ersten EM-Tickets verlost!

Deutschland - Die ersten Tickets sind weg! Am Dienstag verkündete die UEFA, dass die erste Verkaufsphase für die Fußball- EM 2024 in Deutschland abgeschlossen ist. Neben einigen Glücklichen gibt es viele enttäuschte Gesichter.

Der Frust dürften bei vielen Fans ziemlich groß sein, denn eine Endrunde im eigenen Land kommt nur alle paar Jahrzehnte vor die "Haustür". So meinte ein User auf "X" (vormals "Twitter"): "Man hat eine Europameisterschaft im eigenen Land und gefühlt keiner bekommt Karten…ist das traurig #EURO2024"

Eine Rechnung, die von vornherein nicht aufgehen konnte, die aber die UEFA den Fans gegenüber zum Verkaufsstart nicht in der Deutlichkeit kommunizierte.

Während der ein oder andere heute schon gejubelt haben dürfte, guckt der Großteil der Fans in die Röhre. Denn insgesamt gab es gut 20 Millionen Anfragen, was eine Gewinnchance von fast 1:20 bedeutete.

Wie die UEFA ankündigte, seien 1,2 Millionen Tickets verlost und die glücklichen Gewinner heute per Mail informiert worden.

Heute schon die Mails gecheckt? Solltest Du Dich vor einiger Zeit auf Tickets zur Fußball-EM 2024 in Deutschland beworben haben, gibt es heute die erste Antwort.

Die UEFA schrieb dazu: "Falls du in der Verlosung erfolgreich gewesen bist, musst du sämtliche Tickets zahlen, die dir zugeteilt wurden."

Zum anderen dürfte jetzt der Schwarzmarkt starten, denn wer sich auf mehrere Tickets beworben hat und für alle eine Bestätigung bekommen hat, muss diese auch in Summe nehmen - oder gar keins.

Das EM-Finale steigt am 14. Juli im Berliner Olympiastadion. © Alexander Hassenstein/Getty-POOL/dpa

Mit Spannung erwarten vor allen Dinge jene Fans, die in der ersten Verkaufsphase leer ausgingen, den 2. Dezember. An diesem Tag erfolgt die Auslosung der EM-Gruppen in Hamburg.

Wer in den Genuss einer bestimmten Nationalmannschaft kommen will, hat ab dem Tag der Auslosung die Möglichkeit, sich in der zweiten Verkaufsphase zu bewerben. Rund eine Million Tickets werden verteilt.

Allerdings ist diese Phase vorrangig für Fans der qualifizierten Teams gedacht, während bisher primär Fans aus dem Gastgeberland Deutschland bevorzugt wurden.

Alle Karten, die die UEFA verlost, sind als Digitaltickets zu behandeln. Karten in Papierform hatte es bereits zur WM 2022 nicht mehr gegeben.