Unwetter in Leipzig: Augustusplatz-Public-Viewing erneut geräumt

Leipzig - Nachdem die Public-Viewing-Bereiche in Leipzig wegen eines kurzzeitigen Gewitters vorübergehend geschlossen waren, öffneten diese um 19 Uhr wieder - um kurz vor Anpfiff der Partie Portugal gegen Tschechien wieder geräumt zu werden.

Der Augustusplatz wurde geräumt. © EHL Media

Zunächst waren nach Sturm und Regen gegen 17.20 Uhr Aufräumarbeiten auf dem Augustusplatz nötig, um die Sicherheit der Besucher wieder zu gewährleisten. Nachdem die Fan Zone wiedereröffnet wurde, hieß es eine Viertelstunde vor dem abschließenden Gruppenspiel des Tages erneut: Bitte verlassen Sie das Public Viewing.

Die FanZone wird für den Rest des Abends geschlossen, so die Stadt auf X (ehemals Twitter).

Schon bei der ersten Räumung teilte die Polizei mit: "Bitte sucht bei Bedarf sichere Orte im Stadtgebiet auf. Diese sind z.B. der Hauptbahnhof, die Haltestellen des City-Tunnels sowie die Passagen in der Innenstadt." Die Schließung war das Ergebnis einer Beratung zwischen der Stadt, der Polizei und der Feuerwehr.

In Leipzig wird am Abend (21 Uhr) das Spiel Portugal gegen Tschechien angepfiffen. Auf der Fanzone in der Innenstadt hatten sich zuletzt mehrere Zehntausend Menschen versammelt.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für Sachsen am frühen Abend vor schweren Gewittern mit Hagel und schweren Sturmböen.

In Köln, Düsseldorf, Dortmund und Gelsenkirchen waren am Dienstag öffentliche Fan- und Public-Viewing-Bereiche wegen möglicher Unwetter geschlossen worden.