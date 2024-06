Vor Portugal gegen Tschechien: Jugendliche prügeln sich mit Journalisten in Leipzig

Leipzig - Am Montag ist die portugiesische Nationalmannschaft um Superstar Cristiano Ronaldo (39) in Leipzig angekommen . Am späten Nachmittag ging es für die Elf ins Westin Hotel, wo bereits viele Fans und Journalisten warteten. Hinter dem Absperrzaun kam es zur Eskalation.

Doch nicht nur die Jugendlichen, die den Journalisten ins Krankenhaus geprügelt haben, stehen im Fokus der polizeilichen Ermittlungen. Auch gegen den Reporter, der im Video klar auf einen Fan eintritt, wird ermittelt. Bis alles ausgewertet ist, kann es wohl aber noch eine Weile dauern.

Bleibt zu hoffen, dass es am Rand der Partie der Europameisterschaft am Abend zwischen Portugal und Tschechien (21 Uhr/ARD) deutlich ruhiger zugeht. In der Stadt werden am Dienstag mindestens 50.000 Fans erwartet.