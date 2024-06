Ja, sind wir schon Europameister? Hupkonzerte und Party-Stimmung nach DFB-Sieg

Bruchsal/Pforzheim - Das Fußball-Fieber steigt! Das heiß erwartete EM-Nachbarschaftsduell im Achtelfinale der Fußball-EM zwischen Deutschland und Dänemark (2:0) hat am gestrigen Samstagabend viele Fans in seinen Bann gezogen.

Ein seltener Anblick angesichts der mageren vergangenen Fußballjahre: Begeisterte Fans der deutschen Nationalmannschaft ließen ihrer Freude über den Einzug ins Viertelfinale freien Lauf. © Waldemar Gress / EinsatzReport24

Zugegeben: Zur Neuauflage eines echten Sommermärchens wie anlässlich der WM 2006 im eigenen Land fehlen noch ein paar Etappen.

Doch schon jetzt lassen sich verblüffende Parallelen heranziehen, die auch im Ländle immer mehr zum Vorschein kommen.

So haben auch in vielen baden-württembergischen Städten unzählige Fußballfans bis tief in die Nacht ausgelassen gefeiert.

In Bruchsal und Pforzheim zogen kurz vor Mitternacht größere Autokorsos durch die Innenstädte. Mit Deutschland-Fähnchen und jeder Menge guter Laune im Auto, die sich in einem wilden Hupkonzert Ausdruck verliehen, nahm das potenzielle Sommermärchen 2.0 seinen Anfang.