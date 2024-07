Kleiner Junge (†5) verliert Kampf gegen Leukämie, England-Star mit rührender Geste

London (England) - Die englische Nationalmannschaft steht im Viertelfinale der Europameisterschaft 2024 ! Nach einem Sieg am Sonntag gegen die Slowakei steht die Star-Truppe um Trainer Gareth Southgate (53) in der nächsten K.-o.-Runde. Getrübt wird die Freude allerdings durch den tragischen Tod eines kleinen Jungen.

Englands Verteidiger John Stones (30, Foto) widmet den Achtelfinal-Sieg seiner Mannschaft dem verstorbenen Jungen Dillan Ramsey-Aksehir (†5). © ALBERTO PIZZOLI / AFP

Das herzergreifende Schicksal eines Fünfjährigen stellt den Triumph der "Three Lions" in den Schatten - Abwehrchef John Stones (30) gedenkt mit einem rührenden Instagram-Post des verstorbenen Dillan Ramsey-Aksehir und widmet ihm den Sieg.

"Der heutige Abend [Achtelfinal-Duell am gestrigen Sonntag, Anm. der Red.] war für Dillan", schrieb der 30-Jährige in einem emotionalen Beitrag und fügte ein Foto des Fünfjährigen im Trikot des Premier-League-Klubs Manchester City hinzu.

"Ein besonderer kleiner Junge, der mir und meiner Familie am Herzen liegt. Er ist eine Inspiration für uns alle. Ruhe in Frieden, kleiner Kämpfer. Unsere Gedanken sind in dieser unvorstellbar schweren Zeit bei seiner Familie."

Stones markierte auch Dillans Mutter, die am vergangenen Sonntag seinen Tod bekannt gab.