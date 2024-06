Letztes EM-Vorrundenspiel in Hamburg: Türkei-Fanmarsch und zu wenig Bier für die Tschechen!

Hamburg - Am heutigen Mittwoch treffen um 21 Uhr im letzten Vorrundenspiel der Gruppe F Tschechen und die Türkei im Hamburger Volksparkstadion aufeinander. Je nach Ausgang der Partie kann sich noch viel entscheiden. Wir haben mit den Fans gesprochen und wollten wissen: Wie ist die Stimmung in Hamburg ?

Alper (43, l.) und Ufuk (40) gehen ins Stadion und hoffen auf einen 3:1-Sieg der Türkei. © Alice Nägle/TAG24

Bei strahlendem Sonnenschein und Temperaturen an der 30-Grad-Marke trafen sich viele Fans beider Mannschaften bereits am Nachmittag in der Fanzone auf dem Heiligengeistfeld.

Um 21 Uhr ist Anpfiff im Volksparkstadion und es geht um den Einzug ins Achtelfinale.

Verliert die Türkei das Match und sollte auch Georgien im Parallelspiel Portugal schlagen, ist der Traum der EM für die Türkei vorbei. Mindestens ein Unentschieden muss her, dass die Mannschaft sicher ins Achtelfinale einzieht. Und trotzdem: Die Stimmung könnte nicht besser sein.

Während sich auf der Fanzone früh bereits viele Tschechen tummelten, startete um 17.30 Uhr ein Fanmarsch mit laut Polizei Hamburg rund 700 türkischen Fans, die kein Ticket für das Stadion ergattern konnten, in Altona. Gemeinsam marschierten sie zum Fanfest, um dort beim letzten Vorrundenspiel mit der türkischen Nationalmannschaft mitzufiebern.

Mit Trommeln, Fahnen, traditionellen Tänzen und natürlich türkischen Fangesängen feierten die Anhänger der türkischen Elf.