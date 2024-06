Nationalteam ist "schöne Ablenkung": Frau von EM-Trainer an Krebs erkrankt!

Niederlande - In wenigen Tagen starten die Niederlande in die Europameisterschaft - doch Bondscoach Ronald Koeman (61) dürfte mit den Gedanken nicht ausschließlich beim Fußball sein. Denn seine Frau Bartina (63) ist erneut an Brustkrebs erkrankt.

Schon im letzten Jahr habe sie die schlechte Nachricht nach einem Check-up bekommen, müsse derzeit alle drei bis vier Wochen von ihrem Wohnsitz in Barcelona zur Behandlung in die Niederlande reisen.

Ronald Koeman will mit den Niederlanden den EM-Titel holen - nutzt das Nationalteam aber auch als Ablenkung. © Patrick Post/AP

Dass sie ihre Behandlungen ohne Begleitung ihres Mannes durchstehe, sei für sie in Ordnung: "Ich möchte Ronald nicht damit belästigen, er ist nicht gerne in Krankenhäusern, was die Privatsphäre angeht. Er ist bekannt, und es ist nicht so schön, dort beobachtet zu werden. Das mag egoistisch klingen, aber ich will das auch alleine machen, das macht mir nichts aus."

Und so drückt Bartina ihrem Liebsten von zu Hause aus die Daumen.

"Ich hoffe so sehr, dass Ronald dieses Mal für seine harte Arbeit belohnt wird und dass er bei der Europameisterschaft sehr weit kommen wird. Dass alles einmal klappt. Dass wir Meister werden! Nationaltrainer zu sein, macht er wirklich aus Liebe zum Beruf."

Der Bondscoach selbst erklärte laut NU bei einer Pressekonferenz am vergangenen Sonntag, dass er nur wegen der guten Prognose seiner Frau bei der niederländischen Nationalmannschaft sei: "In der Familie und im Umfeld war es natürlich schon bekannt, dass sie wieder in einem medizinischen Prozess ist. Und das geht gut voran. Deshalb bin ich jetzt hier."

Er ergänzte: "Für mich ist es auch schwierig. Aber Oranje ist manchmal auch eine schöne Ablenkung, in all den Momenten, in denen man darüber nachdenkt."