Nicht schon wieder! Berliner Fanmeile wegen Unwetterwarnung geräumt

Berlin - Sommermärchen 2.0 fällt ins Wasser: Die Stimmung passt bei der Europameisterschaft zwar schon ganz gut, aber das Wetter will in Berlin einfach (noch) nicht mitspielen.

Auch am Freitag sind wieder dunkle Wolken über der Fanmeile am Brandenburger Tor aufgezogen, die zu einer Räumung geführt haben. (Archivfoto) © Christophe Gateau/dpa

Bereits am Dienstag mussten die Berliner Fanzonen aufgrund einer amtlichen Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) geschlossen werden.



Am heutigen Dienstag ereilte die Fußballfans in der Hauptstadt das gleiche Schicksal. Viele Fans hatten sich vor dem Spiel zwischen Polen und Österreich bereits auf der Fanmeile am Brandenburger Tor versammelt, als eine unschöne Meldung auf der riesigen Leinwand eingeblendet wurde.

"Für das Veranstaltungsgebiet wurde eine Unwetterwarnung herausgegeben. Aus Sicherheitsgründen muss die Veranstaltung abgebrochen werden!", war weiß auf blau zu lesen.

Für die Fanzone am Reichstag galt die Warnung natürlich ebenfalls.

Eine bittere Nachricht für alle Fans, die extra in die Spreemetropole gereist sind, auch ohne Tickets für das Spiel, das um 18 Uhr (MagentaTV/Das Erste) im Olympiastadion angepfiffen wird.