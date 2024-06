Portugal gegen Tschechien: Cristiano Ronaldo vor großem EM-Rekord

Leipzig - 2004 bestritt Cristiano Ronaldo sein erstes EM-Spiel . Am heutigen Dienstag wird es für den 39-Jährigen das 26. sein – bei der inzwischen sechsten Teilnahme am europaweiten Wettbewerb. Sein Trainer verriet schon, welche Zahl er noch interessant findet.

Und wenn er nun im Auftaktmatch des Titelmitfavoriten in Leipzig (21 Uhr/ARD und MagentaTV) die Mannschaft als Kapitän auf das Feld führen und beim Anpfiff gegen Tschechien auf dem Platz stehen wird, kommt eine weitere Rekordmarke hinzu: An sechs Endrunden einer EM nahm noch kein anderer Spieler teil.

Ans Aufhören scheint der Portugiese derweil keineswegs zu denken. 250 Länderspiele will er bestreiten, wie er Nationaltrainer Roberto Martinez (50) verriet. Zuletzt knackte er die 200er-Marke. © David Inderlied/dpa

Stolz mache ihn diese weitere Bestmarke. "Denn es zeigt die Langlebigkeit meiner Karriere", sagt er: "Allerdings ist es nur ein Kapitel, was Cristiano Ronaldo erreicht hat im Fußball."

Einige weitere mit Rekordcharakter sind diese: Ronaldo bestritt bis zum EM-Auftakt gegen Tschechien 207 Länderspiele - einzigartig im Weltfußball. Ebenso seine bis dahin 130 Tore.

Er ist der erste Spieler, der bei fünf EM-Endrunden traf, er ist auch der Einzige der bei mehreren EM-Endrunden drei Tore erzielte. Er kommt auf 140 Tore in der Champions League, elf mehr als sein langjähriger Rivale um die Weltfußballer-Würde, Lionel Messi (36). 183 Mal trat Ronaldo, der seit Januar vergangenen Jahres in Saudi-Arabien spielt, auf Vereinsebene in der europäischen Meisterklasse an. Auch ein Rekord.

"Nicht viele Spieler haben erreicht, was er erreicht hat. Er ist in vielen Bereichen ein Vorbild", sagt Roberto Martinez (50), der aktuelle Coach der Portugiesen über den Superstar.

In einem Interview im vergangenen Jahr verriet der Spanier auch noch etwas aus einem privaten Plausch mit Ronaldo. "Er stand kurz davor, sein 200. Länderspiel zu absolvieren, was noch niemand zuvor geschafft hat", erzählte Martinez. Daraufhin habe er Ronaldo gefragt, ob 200 Länderspiele etwas seien, das ihn interessiere oder nicht. Ronaldos Antwort laut Martínez: "250 interessieren mich."