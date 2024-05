Public Viewing, Konzerte und Co.: Das bietet die EM-Fanmeile vor dem Brandenburger Tor

Berlin - In weniger als einem Monat geht es los: Die Fußball Europameisterschaft 2024 startet in Deutschland! Außerhalb des Olympiastadions zieht es viele Fans zum Public Viewing. TAG24 hat sich die Planung der Fanmeile vor dem Brandenburger Tor angeschaut.

Über 83 Millionen Euro hat die Public-Viewing-Location gekostet. © Florian Pohl / City-Press GmbH Bildagentur

Bereits vor der Eröffnung am 12. Juni gaben Sportsenatorin Iris Spranger (SPD, 62), Kultursenator Joe Chialo (54), Geschäftsführer von Kulturprojekte Berlin, Moritz van Dülmen (53), und Thomas Gloor von der UEFA am heutigen Dienstagmittag einen Einblick in die Planung der legendären Fanmeile in der Straße des 17. Juni.

Die einzigartige Kulisse vor dem Brandenburger Tor mit weitreichenden Rasen-Platten, einem 63 Meter breiten und 21 Meter hohen Fußball-Tor sowie einer riesigen Leinwand soll Fans eine tolle Gelegenheit bieten, um während der Spiele zusammenzukommen.

"Wir haben über 83 Millionen Euro in die Hand genommen und dafür gesorgt, diese Fanmeile so nachhaltig, wie möglich zu gestalten. Ich lade somit alle herzlich dazu ein, das vielfältige Programm und die beeindruckende Kulisse selbst zu erleben", eröffnete Iris Spranger die Konferenz.

Der Rasen sei zudem klimaneutral hergestellt, zu 100 Prozent recyclingfähig und verbleibt in Berlin. Ein Konzept sieht vor, die Grünfläche nach der EM auf Sportstätten, Bolzplätzen und weiteren Orten in der Stadt zu verteilen.