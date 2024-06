Royals in Frankfurt zur EM 2024: Prinz William besucht England-Spiel!

Frankfurt am Main/London - Der britische Thronfolger Prinz William (41) will die englische Fußball-Nationalmannschaft bei der EM 2024 vor Ort unterstützen. Zum zweiten Gruppenspiel gegen Dänemark kommt der britische Thronfolger nach Frankfurt .

England, das bei der mit einem Jahr Verspätung ausgetragenen EM 2020 vor drei Jahren bis ins Finale kam, trifft in Gruppe C außerdem auf Serbien und Slowenien.

Die Partie in Frankfurt am Main findet am 20. Juni (18 Uhr/ZDF/MagentaTV) und damit einen Tag vor dem 42. Geburtstag des Prinzen von Wales statt.

Die Three Lions starten am Sonntag (21 Uhr) in Gelsenkirchen in das Turnier. Die Partie in Gelsenkirchen wurde wegen der möglichen Anreise gewaltbereiter Fans als Hochrisikospiel eingestuft.