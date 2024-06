Sorge um EM-Auftakt? Virus legt französische Nationalmannschaft lahm!

Paderborn - Frankreich gilt bei der am heutigen Freitag startenden Fußball-Europameisterschaft als einer der großen Favoriten auf EM-Sieg. Doch macht eine Krankheit "Les Bleus" einen Strich durch die Titelrechnung?

Krankheitssorgen bei der französischen Nationalmannschaft: Mehrere Spieler fingen sich offenbar ein Virus ein. © Friso Gentsch/dpa

Kurz vor Beginn des Turniers dürfte die französische Delegation die Stirn in Sorgenfalten legen: Französischen Medienberichten zufolge legte nämlich ein Virus Teile der Mannschaft lahm!

Wie RMC vermeldete, hatten sich einige Spieler der Équipe Tricolore, die ihr EM-Lager in der Nähe von Paderborn aufschlägt, vor dem ersten Training am Mittwoch in Deutschland wohl etwas eingefangen.

So wachten am Donnerstag einige Profis mit Erkältungssymptomen auf, andere klagten über Kopfschmerzen oder Krämpfe.

Besonders betroffen war auch Trainer Didier Deschamps (55): Der Coach leidet L'Equipe zufolge unter einer Entzündung der Nasen- und Rachenschleimhaut. Beim öffentlichen Training in Paderborn am gestrigen Donnerstag konnte er aber glücklicherweise dabei sein.