Eskalation nach EM-Finale: Spanien-Star stellt nackte Teamkollegen ins Netz!

Berlin - Am gestrigen Sonntagabend schnappte sich Spanien zum vierten Mal den EM-Titel und krönte sich zum alleinigen Rekord-Champion. Die Kabinenparty war entsprechend überschwänglich, was Shootingstar Lamine Yamal (17) mit der Welt teilen wollte - und dabei Millionen Menschen seine nackten Kollegen präsentierte!

Schon auf dem Spielfeld war die Spanien-Party groß, doch in der Kabine ging es dann richtig ab. © JEWEL SAMAD / AFP

Was für eine Woche für Lamine Yamal! Im Halbfinale kürte er sich mit einem Traumtor zum jüngsten EM-Torschützen aller Zeiten, feierte am Samstag seinen 17. Geburtstag und gewann am Sonntag nicht nur die Europameisterschaft, sondern auch noch die Auszeichnung für den besten Spieler der EM.

Entsprechend aufgedreht war der 17-Jährige in der Umkleidekabine, ging auf Instagram live und teilte die Feierlichkeiten der frischgebackenen Champions.

Er tanzte ausgelassen mit Nico Williams (22) und zeigte, wie Kapitän Álvaro Morata (31) nur in seiner Unterhose einen verrückten Move nach dem anderen vorführte.

Was er allerdings nicht bedachte: In einer Kabine wird sich für gewöhnlich auch umgezogen!

Rund eine halbe Million Menschen verfolgten also live, wie Yamal einen splitterfasernackten Teamkollegen, den die spanische Zeitung AS als RB Leipzigs Dani Olmo (26) identifiziert haben will, von hinten zeigte, der daneben sitzende Joselu (34) hatte noch Glück, dass er sich gerade einen Stutzen ausziehen wollte und dadurch sein bestes Stück vor der Kamera verbarg.