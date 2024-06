Spargel-Wahrsagerin ist sich sicher: Dieses Team wird Europameister!

Bath (England) - Spargel und Fußball erfreuen sich hierzulande seit eh und je großer Beliebtheit, stehen auf den ersten Blick aber nicht unbedingt in Zusammenhang miteinander. Doch offenbar eignen sich die geschmackvollen Stangen nicht nur zum Verzehr, sondern gewähren auch einen Einblick in die Zukunft des runden Leders. Das behauptet zumindest die Britin Jemima Packington (67) - und will bereits den nächsten Europameister kennen.