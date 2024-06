Süße Orakel für die EM: Leipzigs Seelöwen sagen unsere Siege voraus!

Leipzigs Seelöwen-Mädels werden in den kommenden Wochen orakeln und die Ergebnisse der deutschen Nationalmannschaft vorhersagen. © Zoo Leipzig

Seit einigen Wochen schon ist das Training der Leipziger Seelöwen um eine neue spielerische Komponente erweitert worden, wie der Zoo am Dienstag mitteilte: Hilla, Sissi, Alice und Lio werden in den kommenden Wochen orakeln und die Ergebnisse der deutschen Nationalmannschaft vorhersagen.

Die vier verspielten Mädels sollen mächtig Spaß am Spiel mit dem Ball haben. Ihre Vorhersagen wollen sie jeweils am Ende ihres alltäglichen Trainings machen. Dieses enthält für gewöhnlich Übungen für verschiedene Situationen im Alltag, wie beispielsweise Tierarztbesuche.

Der erste Orakel-Einsatz stehe am Donnerstag an, am Vortag des EM-Eröffnungsspiels zwischen Deutschland und Schottland in München.

Wie genau die Vorhersagen erfolgen, ließ der Zoo zunächst noch geheim.