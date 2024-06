Kuriosum bei der EM: Entscheidet absolutes Novum über deutschen Achtelfinalgegner?

Bei der EM 2024 kann es in Gruppe C zu einer kuriosen Entscheidung zwischen Dänemark und Slowenien kommen.

Von Aliena Rein

Deutschland - Durch das Last-Minute-Unentschieden vom gestrigen Sonntagabend hat sich die deutsche Nationalmannschaft doch noch den ersten Platz in der Vorrundengruppe A gesichert. Dadurch trifft die DFB-Elf am Samstag auf den Zweiten der Gruppe C - wo es zu einem absoluten Kuriosum kommen kann!

Die deutsche Nationalmannschaft sucht nach dem Gruppensieg in letzter Minute ihren Achtelfinalgegner. © Christian Charisius/dpa In Gruppe C ist die Ausgangslage derzeit wie folgt: England führt die Tabelle mit vier Punkten an, es folgen Dänemark und Slowenien mit jeweils zwei Punkten, auf dem derzeit letzten Platz liegt Serbien mit einem Zähler. Dadurch, dass am morgigen Dienstag England auf Slowenien und Dänemark auf Serbien trifft, ist noch nichts entschieden, jedes dieser Teams kann noch auf den zweiten Platz rutschen und so der deutsche Achtelfinalgegner werden. Doch zwischen Dänemark und Slowenien könnte es zu einem absoluten Sonderfall kommen. Fußball-Europameisterschaft 2024 Fan-Ansturm: München öffnet Olympiastadion für Public Viewing Die beiden Teams liegen nämlich nicht nur in Bezug auf die Punkte gleichauf, sondern auch in jeder denkbaren anderen Kategorie!

Muss die EM-Qualifikation über den deutschen Gruppengegner entscheiden?