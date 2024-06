13.06.2024 06:00 Vorbereitungen für EM laufen auf Hochtouren: Sachsens Innenminister hofft auf dieses Team

In einer Debatte berichtete am Mittwoch der sächsische Innenminister Armin Schuster vom Stand der Vorbereitungen der Polizei am Austragungsort in Leipzig.

Von Pia Lucchesi

Dresden/Leipzig - Die EM-Vorfreude steigt - auch im Parlament. Sachsens Innenminister Armin Schuster (63, CDU) ist Fußballfan und würde sich besonders über ... © Jan Woitas/dpa In einer aktuellen Debatte berichtete am gestrigen Mittwoch Innenminister Armin Schuster (63, CDU) vom Stand der Vorbereitungen der Polizei am Austragungsort in Leipzig. "Die Polizei konnte alle Dienste absichern, ohne eine Urlaubssperre oder ähnliche Maßnahmen anzuordnen", so Schuster. Das ist keine Selbstverständlichkeit, schließlich sind bald Schulferien in Sachsen. Als Sportminister und Fußballfan gab er auch eine Einschätzung der Lage. Das Vorrunden-Spiel Kroatien gegen Italien besitzt für ihn in doppelter Hinsicht besondere Brisanz. Fußball-Europameisterschaft 2024 EM-Fanmeile in Berlin eröffnet: Große Show am Brandenburger Tor Schuster: "Da gibt es eine langjährige - nicht nur sportliche - Rivalität." Die Partie Frankreich gegen Niederlande ist für ihn ein vorweggenommenes Finale. ... die Türkei als Achtelfinal-Teilnehmer in Leipzig freuen. (Archivbild) © Federico Gambarini/dpa Für das Achtelfinale (Austragung am 2. Juli in Leipzig - 1. Gruppe D - 2. Gruppe F) wünscht sich Armin Schuster eine Beteiligung der Türkei. Schuster fasziniert: "Das würde dann ein heißer Tanz werden."

Titelfoto: Bildmontage: Jan Woitas/dpa, Federico Gambarini/dpa