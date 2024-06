Was für ein Marketing-Coup! Fünf Millionen Deutsche haben dieses EM-Trikot

Deutschland - Sie sind überall: Auf Grillfesten, am Supermarkt, im VIP-Bereich, in Kneipen, in Videos von TikTok-Influencern, auf Fanfesten, in vielen Kleinanzeigen. Das Gratis-Trikot des Vergleichsportals Check24 flutet in Millionenauflage alles, was auch nur entfernt mit der Fußball-Europameisterschaft 2024 zu tun hat.