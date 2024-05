Zur Europameisterschaft: Stadt Köln bietet weiteres Public-Viewing an!

Köln - Die Stadt Köln will zur anstehenden Heim-EM eine zusätzliche Public-Viewing-Fläche anbieten. Am Konrad-Adenauer-Ufer soll es neben den beiden offiziellen EM-Fanzonen eine weitere Möglichkeit zum Rudelgucken geben.

Die Rheinuferstraße bleibt in dem Zeitraum zu den Spielen dann gesperrt. Dadurch soll ein Verkehrschaos vermieden werden. Anwohnende die sich jetzt Sorgen um mögliche Lärmbelästigungen machen, haben die Möglichkeit am Montag, 13. Mai eine Infoveranstaltung der Stadt im Marriott-Hotel zu besuchen.

Vor allem weil auch Fans aus dem Ausland nach Köln reisen könnten, wird deshalb von Samstag, 15. Juni bis Sonntag, 30. Juni die zusätzliche Public-Viewing-Area zwischen Goldgasse und Konrad-Adenauer-Ufer eingerichtet. In diesem Zeitraum finden die EM-Partien im Müngersdorfer Stadion statt.

Damit reagiert Köln auf die Warnung von Sicherheitsbehörden und Fanverbänden. Die hatten darauf hingewiesen, dass lediglich zwei Public-Viewings in der gesamten Stadt zu wenig sein könnten, um den Andrang zu bewältigen.

Das hat die Stadt in einer offiziellen Mitteilung bekannt gegeben.

Insgesamt werden auf der Fläche am Rheinufer dann bis zu 20.000 Fans Platz finden. Der Eintritt ist wie bei den beiden anderen offiziellen Fanzonen am Heumarkt und am Tanzbrunnen frei. Dort wird auch ein Rahmenprogramm geboten.