Ex-HSV-Star van Nistelrooy "Hamburg war die schlechteste Entscheidung"

Hamburg - Er ist eine absolute Legende unter den nicht gerade wenigen Ballkünstlern, die die Niederlande in ihrer Geschichte hervorgebracht haben: Ruud van Nistelrooy (46) prägte Europas Fußball in der Ära vor Messi (35) und Christiano Ronaldo (38), schnürte einst auch für den HSV die Schuhe. Doch an die Elbe würde er nicht erneut wechseln, wie er jetzt verriet.