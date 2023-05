FC-Legende Lukas Podolski macht weiter! Weltmeister verlängert bis 2025

2021 kam Lukas Podolski aus der Türkei nach Polen und spielte sich fortan in die Herzen seiner Landsleute. © Andrzej Grygiel/PAP/dpa

Das gab der Klub am heutigen Freitag via Instagram bekannt. Nur eingefleischte FC-Fans und Fußballromantiker dürften noch in den vergangenen Wochen von einer Sensations-Rückkehr von "Prinz Poldi" in die Domstadt geträumt haben.

Jetzt scheint die Sache endgültig vom Tisch! Am heutigen Freitag gab sein Klub aus Polen bekannt, dass Podolski seine Fußballschuhe bis mindestens 2025 für Górnik Zabrze schnüren wird!

"Ich bin hier aufgewachsen, das ist mein Verein, seit ich ein Kind war", hieß es vom 13-maligen Torschützen des "Tor des Monats". Erst vor zwei Jahren wechselte "Poldi" von Antalyaspor in sein Heimatland. Sein Vertrag wäre am 30. Juni dieses Jahres ausgelaufen.

Auch der Angreifer selbst veröffentlichte auf seinem Instagram-Kanal ein Video in seiner Story, in dem das Trikot mit "Podolski 2025" hochgehalten wird.