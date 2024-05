Tumult bei Fußballspiel: 19-jähriger Spieler bewusstlos geschlagen!

Ein Foul bei einem Kreisliga-Spiel in Südosthessen führte zu einem Tumult, ein 19-Jähriger wurde bewusstlos geschlagen. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung. © Montage: 123RF/thiranun, Bodo Marks/dpa

Der Vorfall ereignete sich am zurückliegenden Dienstagabend bei einer Partie in der Kreisliga B Hanau in Maintal bei Frankfurt am Main, wie das Polizeipräsidium Südosthessen mitteilte.

Der Dörnigheimer SV II empfing dabei auf dem Sportplatz in der Wilhelmsbader Straße die Sportvereinigung 1945 Hüttengesäß, die Begegnung endete 5:6 mit einem Sieg der Gäste.

Kurz vor dem Ende des Fußballspiels sei es zu einem Foulspiel gekommen, "was einen Tumult auf dem Rasen zur Folge hatte", wie ein Sprecher erklärte.

Bei diesem Handgemenge sei ein 19 Jahre alter Spieler der Spvgg. Hüttengesäß von einem Faustschlag am Kopf getroffen worden, woraufhin der junge Mann bewusstlos zusammenbrach.

Der niedergeschlagene Spieler sei danach vorsorglich vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht worden