19.07.2026 09:36 Frankreich-Star holt zum Rundumschlag gegen Teamkollegen aus: Das macht ihn so wütend

Adrien Rabiot hatte nach der 4:6-Niederlage im Spiel um Platz drei ein Hühnchen mit seiner Mannschaft zu rupfen.

Von Aliena Rein

Miami (USA) - Das hat wohl niemand kommen sehen! Im WM-Spiel um Platz drei lieferten sich England und Frankreich ein wildes Zehn-Tore-Spektakel, das in einem 6:4-Sieg für die Three Lions endete. In der ersten Hälfte war Frankreich gar komplett abgemeldet, lag zur Pause mit 0:4 zurück - was Mittelfeldmann Adrien Rabiot (31) zum Rundumschlag gegen seine Mitspieler veranlasste.

Frankreichs Adrien Rabiot (31, r.) war auf dem Feld nicht nur mit dem Schiedsrichter, sondern auch mit der eigenen Mannschaft unzufrieden. © Chandan Khanna / AFP "Wir sind ziemlich blamabel in diese erste Halbzeit gestartet. Ich habe bei einigen Spielern Verhaltensweisen beobachtet, die ich bisher noch nie gesehen hatte", schimpfte der Milan-Profi nach Abpfiff bei BeIN Sports: "Das ist ziemlich enttäuschend, denn es war das letzte Spiel, um in diesem Wettbewerb eine gute Figur abzugeben." Doch der ersten Halbzeit eines Spiels, vor dem England-Coach Thomas Tuchel (52) noch gesagt hatte, dass keines von beiden Teams darauf Lust hätte und in dem beide Trainer fast ihre komplette A-Elf auf der Bank ließen, spielte nur England. Frankreich, als Topfavorit ins Turnier gestartet, ließ alle Qualitäten der vergangenen Wochen vermissen. "Nach der Niederlage gegen Spanien herrschte große Enttäuschung, aber wir hätten bis zum Schluss alles geben müssen und dürfen uns nicht damit zufriedengeben, die Dinge einfach so zu verpfuschen", fuhr Rabiot deshalb fort. Fußball-WM 2026 Provokation nach WM-Sieg gegen England: Argentinier treten mit politischer Botschaft nach In der Pause habe man miteinander gesprochen und sich gesagt, dass man Stolz zeigen müsse, woraufhin es in der zweiten Hälfte dann deutlich besser lief. Das sei aber auch kein Wunder, "denn in der ersten waren einige Verhaltensweisen inakzeptabel".

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