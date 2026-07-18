Absurde WM-Debatte: Thomas Tuchel legt sich nach England-Aus mit Donald Trump an

USA - Mit dieser Taktik-Debatte hätte vor einiger Zeit wohl auch noch niemand gerechnet: Nach dem Ausscheiden der englischen Nationalmannschaft bei der Fußball-WM 2026 hatte sich US-Präsident Donald Trump (80) höchstpersönlich zur Spielweise der "Three Lions" geäußert. Jetzt antwortete Nationalcoach Thomas Tuchel (52).

Donald Trump (80, r.) äußerte sich zum WM-Aus der Engländer und kritisierte die Taktik von Thomas Tuchel (nicht im Bild). © Evan Vucci/AP/dpa

"Sie ziehen wirklich Donald Trump als Ihren Hauptzeugen heran?", erwiderte der deutsche Trainer auf der Pressekonferenz vor dem Spiel um Platz drei gegen Frankreich am Samstagabend (23 Uhr) auf die Frage eines Journalisten.

Zuvor hatte das Staatsoberhaupt des Co-Gastgebers die englische Herangehensweise bei der 1:2-Halbfinalpleite gegen Argentinien im Rahmen eines FIFA-Events mit Gianni Infantino (56) kritisiert.

Die "Three Lions" gingen in der 55. Minute durch Anthony Gordon (25) zwar in Führung, stellten sich anschließend aber tief hinten rein und kassierten kurz vor Schluss einen Doppelschlag durch Enzo Fernandez (25, 85. Minute) und Lautaro Martinez (28, 90.+2).

"England hat einen großartigen Spieler, mit dem ich Golf spiele, Harry (Kane, Anm. d. Red.)", erklärte Trump. "Ich glaube, sie haben vielleicht einen Fehler gemacht, als sie ihn zu einem Defensivspieler gemacht haben."

"Was weiß ich schon über Fußball, aber sie haben ihren besten Spieler genommen und ihn in die Defensive gestellt", analysierte der US-Präsident. "Das war etwas ungewöhnlich."