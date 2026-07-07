"Kokosnüsse gelutscht": Paraguay-Politikerin empört Kylian Mbappé und ganz Frankreich

Paraguay/Frankreich - Ekelhafte Worte mit Folgen! Nach dem Sieg der französischen Nationalelf gegen Paraguay im Achtelfinale der WM 2026 hat sich Senatorin Celeste Amarilla de Boccia (61) als maximal schlechte Verliererin gezeigt und Kylian Mbappé (27) rassistisch beleidigt. Der Superstar und sein Land reagieren empört.

Kylian Mbappé (27) wurde nach dem Achtelfinalsieg gegen Paraguay übel attackiert. © CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Der französische Fußballverband (FFF) will nun sogar juristisch gegen den Affront der paraguayischen Politikerin vorgehen, wie es in einem Statement heißt.

Darin bezeichnete die FFF die X-Posts der 61-Jährigen, die diese nach der 0:1-Pleite von "La Albiroja" gegen Frankreich abgesetzt hatte, als "verabscheuungswürdig und inakzeptabel". Man werde nun Anzeige bei der Staatsanwaltschaft stellen.

De Boccia hatte Mbappé im Zuge der Niederlage ihres Landes übel beschimpft. Der Stürmer sei ein "kolonisierter Kameruner, der sich krampfhaft als Franzose ausgibt", "hässlich" und ein "Trottel".

Zu Fotos, die zeigen sollen, dass der Real-Star dem paraguayischen Keeper Orlando Gill (26) nach Abpfiff einen Handschlag verweigert hat, schrieb sie zudem: "Der Typ hat nicht einmal gelernt zu schreiben, statt Muttermilch hat er Kokosnüsse gelutscht, und das Gebildetste, was er je gehört hat, waren Schimpansen. Hättest du ihm den Stinkefinger gezeigt, Orlando Gill. Ich mache das im Senat auch und es passiert nichts."