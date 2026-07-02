02.07.2026 13:28 Nerven-K.-o. im WM-Spiel! Teamkollegen gehen sich heftig an

Böser Zoff! Im WM-Spiel gegen Senegal gerieten die Belgier Youri Tielemans und Leandro Trossard aneinander.

Von Ivan Simovic

Seattle (Washington, USA) - Die belgische Nationalmannschaft musste in der Nacht zum Donnerstag lange bangen, zog gegen Senegal am Ende aber doch ins WM-Achtelfinale ein. Beim zwischenzeitlichen 0:2-Rückstand kochten im Lager der Roten Teufel allerdings die Emotionen hoch. Zwei Belgier gerieten dabei sogar aneinander.

Youri Tielemans (29, 2.v.l.) und Leandro Trossard (31, M.) gingen sich an. © IMAGO / Photo News Zur zweiten Trinkpause in der 70. Minute wurde es zwischen Kapitän Youri Tielemans (29) und Leandro Trossard (31) richtig hitzig: Auf dem Weg Richtung Außenlinie gerieten die beiden Stars aneinander, fuchtelten dabei wild mit den Armen, hatten offenbar einiges zu klären. Das Ganze kochte direkt weiter hoch, zog immer mehr Profis an. Zunächst ging Teamkollege Nicolas Raski (25) dazwischen, wollte die beiden auseinanderbringen. Danach schaltete sich auch Romelu Lukaku (33) ein, um zu schlichten, unterstützt von Gegenspielern Lamine Camara (22) und Moussa Niakhaté (30), die ebenfalls versuchten, die Streithähne zu beruhigen. "Oha, die gehen sich da fast an die Wäsche", kommentierte ARD Kommentator Philipp Sohmer (51) die wilde Szene.

Belgien-Zoff im Video