Wer soll die ganzen Fanartikel kaufen? Chemnitzer Händler schieben WM-Frust

Chemnitz - Deutschland ist bei der WM ausgeschieden - für Chemnitzer bleibt neben sportlichem Frust vor allem eines zurück: volle Regale mit Trikots, Schals und Fahnen. Gibt es für den Handel noch eine Nachspielzeit? Was wird aus all den schwarz-rot-goldenen Fanartikeln, die plötzlich niemand mehr braucht?

Daniel Klemp (26) bringt im EuroShop auf dem Rosenhof die Ware zurück ins Lager. © Kristin Schmidt

Die Folgen der Niederlage gegen Paraguay am Montag sind im Einzelhandel spürbar, wenn auch unterschiedlich stark. "Das frühe WM-Aus macht sich nicht flächendeckend, aber in einzelnen Warengruppen in Form entgangener Zusatzumsätze bemerkbar", erklärt René Glaser, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Sachsen (50).

So fällt auch die Bilanz der Tedi-Filiale am Rosenhof gemischt aus: "Servietten und Partyzubehör haben sich während des Turniers ganz gut verkauft", sagt Mitarbeiter Joel Latschin (22). Besonders gefragt waren zudem Fahnen fürs Auto.

Weniger gut lief eine Aktion mit Gratis-Trikot ab 5 Euro Einkaufswert und Newsletter-Anmeldung. "Die Aktion hat hier nicht so funktioniert wie in anderen Städten", so Latschin.

Übrig gebliebene Fanartikel werden nun "entweder reduziert angeboten oder wieder ins Lager geschickt".