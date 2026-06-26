Offiziell: Bayer-Star beendet Karriere in Nationalmannschaft

Leverkusen/Prag - Das war ein enttäuschendes Turnier zu viel! Nach Tschechiens WM -Aus hat Patrik Schick (30) von Bayer 04 nicht lange gefackelt und seine Karriere in der Nationalmannschaft beendet.

Patrik Schick (2.v.r.) hat seine Karriere in der tschechischen Nationalmannschaft beendet. © Marius Becker/dpa

Gerade mal zwei Tore und einen mickrigen Punkt hat das Team um ihn herum bei der laufenden WM in den USA, Mexiko und Kanada gesammelt, jetzt setzt Patrik Schick dem Tschechien-Debakel ein Ende.

Der Stürmer hat nur einen Tag nach dem 0:3 gegen Mexiko offiziell bekannt gegeben, dass er seine aktive Karriere in der tschechischen Nationalmannschaft mit sofortiger Wirkung beendet.

Bereits vor dem Turnier hatte es Gerüchte darüber gegeben, dass die Mega-WM das letzte große Turnier des Knipsers sein könnte, jetzt hat der Leverkusener für klare Verhältnisse gesorgt.

"Diese Entscheidung ist nicht aus einem Impuls heraus entstanden und kam auch nicht über Nacht. Es ist ein Gedanke, den ich schon lange in mir trage und über den ich lange nachgedacht habe", schreibt der 30-Jährige auf Instagram.

Seine Teamkollegen soll er schon unmittelbar nach Abpfiff gegen Mexiko über seine Entscheidung informiert haben.