Offiziell: Bayer-Star beendet Karriere in Nationalmannschaft
Leverkusen/Prag - Das war ein enttäuschendes Turnier zu viel! Nach Tschechiens WM-Aus hat Patrik Schick (30) von Bayer 04 nicht lange gefackelt und seine Karriere in der Nationalmannschaft beendet.
Gerade mal zwei Tore und einen mickrigen Punkt hat das Team um ihn herum bei der laufenden WM in den USA, Mexiko und Kanada gesammelt, jetzt setzt Patrik Schick dem Tschechien-Debakel ein Ende.
Der Stürmer hat nur einen Tag nach dem 0:3 gegen Mexiko offiziell bekannt gegeben, dass er seine aktive Karriere in der tschechischen Nationalmannschaft mit sofortiger Wirkung beendet.
Bereits vor dem Turnier hatte es Gerüchte darüber gegeben, dass die Mega-WM das letzte große Turnier des Knipsers sein könnte, jetzt hat der Leverkusener für klare Verhältnisse gesorgt.
"Diese Entscheidung ist nicht aus einem Impuls heraus entstanden und kam auch nicht über Nacht. Es ist ein Gedanke, den ich schon lange in mir trage und über den ich lange nachgedacht habe", schreibt der 30-Jährige auf Instagram.
Seine Teamkollegen soll er schon unmittelbar nach Abpfiff gegen Mexiko über seine Entscheidung informiert haben.
Das bedeutet auch: Der Torjäger kann sich in den letzten Jahren seiner Profi-Laufbahn voll und ganz auf das Geschehen in Leverkusen konzentrieren.
Mit der Werkself will Schick in der kommenden Saison unter Neu-Trainer Carles Martínez (42) wieder oben angreifen und zum Bayern-Jäger Nummer eins werden.
In der Nationalmannschaft kommt der 30-Jährige auf 56 Länderspiele und 26 Tore.
Titelfoto: Bildmontage: Marius Becker/dpa