Während der WM: Berlin zapft bis zu 49 Millionen Liter Wasser pro Stunde

Von Fabian Nitschmann Berlin - Die Wasserbetriebe stellen derzeit Statistiken zum Wasserverbrauch während der Fußball-Weltmeisterschaft bereit. Die Berliner haben angesichts des heißen Wetters gestern bis zu 49 Millionen Liter Wasser pro Stunde genutzt.

Besonders am Abend verbrauchen die Berliner am meisten Wasser. (Symbolfoto) © Jens Kalaene/dpa

Wie die Berliner Wasserbetriebe mitteilten, wurde der höchste Tageswert zwischen 20 und 21 Uhr erreicht.

Während der Spiele der deutschen Mannschaft bricht der Wasserverbrauch in der Regel zum Anpfiff ein, schnellt zu Beginn der Halbzeitpause nach oben und sinkt dann weiter ab.

Während des Spiels gegen Curaçao lag der Wasserverbrauch in der Halbzeitpause besonders deutlich höher als am gesamten Nachmittag dieses Tages.

Gestern war das nicht der Fall. Der Anstieg in der Halbzeitpause ist sichtbar, aber im Vergleich zu den frühen Abendstunden gering.