FIFA schloss ihn kürzlich noch von der WM 2026 aus: Schiedsrichter mit nur 38 Jahren gestorben

Borculo (Niederlande) - Der niederländische Schiedsrichter Rob Dieperink ist am Montag im Alter von nur 38 Jahren gestorben. Kurz zuvor hatte der Unparteiische die Teilnahme an der Weltmeisterschaft 2026 aufgrund von Vorwürfen noch verpasst.

Rob Dieperink ist im Alter von 38 Jahren gestorben. © Maurice Van Steen/ANP/dpa

Wie das niederländische Nachrichtenportal "NU" vermeldet, wurde der langjährige Referee tot in seinem Heimatort Borculo gefunden. Demnach hat der niederländische Fußballverband (KNVB) das Ableben des 38-Jährigen in einer Mitteilung bestätigt.

Eine Todesursache sei noch nicht bekannt, die Polizei habe die Ermittlungen aufgenommen.

"Wir sind schockiert und zutiefst traurig über den Tod des Schiedsrichters Rob Dieperink. Mit Rob verliert die Schiedsrichtergemeinschaft einen hochgeschätzten Schiedsrichter mit internationaler Erfahrung, vor allem aber einen großartigen und engagierten Kollegen. Unser tiefstes Mitgefühl gilt seiner Familie, seinen Freunden und allen, die ihn geliebt haben", hieß es laut "ESPN" in einem Statement des KNVB.

Dieprink leitete bereits seit der Saison 2011/12 Spiele der zweiten Liga in Holland, ab 2017/18 war er dann auch in der erstklassigen Eredivisie tätig. Im April 2024 wurde er als Video-Schiri für die EM in Deutschland nominiert, diese Funktion sollte er eigentlich auch bei der laufenden WM ausführen.

Im April 2026 wurde der Unparteiische dann aber in London verhaftet, da ihm vorgeworfen wurde, einen 17-jährigen Teenager in einem Hotel sexuell belästigt zu haben.