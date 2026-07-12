Vor zwei Wochen spielte er noch bei der WM! Nationalspieler Südafrikas (†25) ist tot

Johannesburg (Südafrika) - Die Fußballwelt trägt Trauer: Der südafrikanische Nationalspieler Jayden Adams ist im Alter von nur 25 Jahren verstorben. Das bestätigte die südafrikanische Spieler-Gewerkschaft SAFPU offiziell auf X .

Schon während des Turniers musste er selbst einen schweren Schicksalsschlag verkraften, als seine geliebte Oma Marianna Adams (†72) verstarb , während der Profi bei der WM weilte. Einen Tag vor dem Spiel gegen Tschechien am 18. Juni schloss sie ihre Augen für immer, Adams stand dennoch in der Startelf und wurde zur Halbzeit ausgewechselt.

In der Vorrunde hatte er bei allen Partien gegen Mexiko, Tschechien und Südkorea auf dem Platz gestanden.

Der 25-Jährige hatte mit seinem Land Südafrika an der WM in den USA, Kanada und Mexiko teilgenommen und war erst im Sechzehntelfinale gegen Kanada ausgeschieden.

"Wir sprechen der Familie Adams, Mamelodi Sundowns, dem Stellenbosch FC, Bafana Bafana und all jenen, deren Leben er berührt hat, unser tiefstes Beileid aus."

"Die südafrikanischer Spielergewerkschaft ist zutiefst erschüttert über den Tod von Mamelodi Sundows und Bafana Bafana Mittelfeldspielers Jayden Adams", schrieb die SAFPU und fügte an:

Während der WM musste der "Bafana Bafana"-Star den Tod seiner Oma verkraften. © IMAGO / Action Plu

Weder sein Verein, noch der Verband haben bislang seinen Tod bestätigt, zu schwer soll der Schock über den Verlust wiegen. Allerdings meldete sich Sportminister Gayton McKenzie in einem TV-Interview zu Wort und erklärte: "Der südafrikanische Fußball hat eines seiner größten Talente verloren."

Wie der Journalist Nuhu Adams auf X berichtet, soll sich Jayden Adams sogar aufgrund einer Depressions-Erkrankung das Leben genommen haben. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet, nachdem Adams in einem Haus in einem Vorort von Kapstadt tot aufgefunden worden sein soll.

Noch am Freitag hatte er eine Instagram-Story seiner Freundin Aqueelah Chole geteilt, in der sie ein Bild der beiden teilte. Das Paar hat eine gemeinsame Tochter (5).

Als Erstes hatte das Portal "Soccer Laduma" über den Tod des "Bafana Bafana"-Stars (so wird die südafrikanische Nationalmannschaft genannt) berichtet.

Darin kommt seine Mentorin Brendine Johnson zu Wort, die erklärt: "Im Moment ist alles noch sehr frisch, weißt du, alles ist noch sehr frisch. Die Familie möchte im Moment nicht kontaktiert werden, sie wäre nicht in der Lage, irgendjemandem zu antworten. Dieser Tod hat alle zutiefst erschüttert – gerade erst von der Weltmeisterschaft zurückgekommen und dann eine solche Nachricht zu erhalten" und fügte an:

"In diesem Moment fehlen mir einfach die Worte, aber wir bitten darum, die Privatsphäre der Familie zu respektieren. Ja, ich kann euch sagen, dass er verstorben ist. Niemand hat damit gerechnet."

Solltet Ihr selbst von Selbsttötungsgedanken betroffen sein, findet Ihr bei der Telefonseelsorge rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch anonym. Telefonseelsorge: 08001110111 oder 08001110222 oder 08001110116123.