11.07.2026 15:52 Vor zwei Wochen spielte er noch bei der WM! Nationalspieler Südafrikas (†25) ist tot

Südafrikas Nationalspieler Jayden Adams stirbt zwei Wochen nach seiner Teilnahme bei der WM 2026.

Von Tina Hofmann

Johannesburg (Südafrika) - Die Fußballwelt trägt Trauer: Der südafrikanische Nationalspieler Jayden Adams ist im Alter von nur 25 Jahren verstorben. Das bestätigte die südafrikanische Spieler-Gewerkschaft SAFPU offiziell auf X.

Jayden Adams (M.) ist im Alter von nur 25 Jahren verstorben. © CARL DE SOUZA / AFP "Die südafrikanischer Spielergewerkschaft ist zutiefst erschüttert über den Tod von Mamelodi Sundows und Bafana Bafana Mittelfeldspielers Jayden Adams", schrieb die SAFPU und fügte an: "Wir sprechen der Familie Adams, Mamelodi Sundowns, dem Stellenbosch FC, Bafana Bafana und all jenen, deren Leben er berührt hat, unser tiefstes Beileid aus." Der 25-Jährige hatte mit seinem Land Südafrika an der WM in den USA, Kanada und Mexiko teilgenommen und war erst im Sechzehntelfinale gegen Kanada ausgeschieden. Fußball-WM 2026 Elton fordert WM-Boykott: "Das macht mich trauriger als die Korruption an sich" In der Vorrunde hatte er bei allen Partien gegen Mexiko, Tschechien und Südkorea auf dem Platz gestanden. Schon während des Turniers musste er selbst einen schweren Schicksalsschlag verkraften, als seine geliebte Oma Marianna Adams (†72) verstarb, während der Profi bei der WM weilte. Einen Tag vor dem Spiel gegen Tschechien am 18. Juni schloss sie ihre Augen für immer, Adams stand dennoch in der Startelf und wurde zur Halbzeit ausgewechselt.

Noch am Freitag teilte Jayden Adams eine Instagram-Story seiner Freundin