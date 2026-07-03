Wie kann der nicht drin sein? Bundesliga-Profi sorgt für den Fehlschuss der WM

Vancouver (Kanada) - Diese Sekunden wird er wohl so schnell nicht vergessen! Beim WM-Sechzehntelfinale gegen Algerien hatte Bundesliga-Profi Fabian Rieder (24) die große Chance, den Deckel für die Schweiz draufzumachen. Stattdessen versagten dem Mittelfeldspieler die Nerven - er sorgte wohl schon jetzt für den Fehlschuss des Turniers.

Fabian Rieder (24) sicherte sich mit seinem Fehlschuss gegen Algerien einen Platz in jedem WM-Rückblick. © Dean Mouhtaropoulos / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Zwar führte die Nati nach Treffern von Breel Embolo (29, 10. Minute) und Dan Ndoye (25, 46.) bereits mit 2:0 gegen das Team aus Nordafrika, das sicherer Weiterkommen konnte sie damit aber noch nicht feiern, wie etwa die Partie des Senegal gegen Belgien gezeigt hatte.

So trat Fabian Rieder in der 81. Minute an, um eine perfekte Hereingabe von Denis Zakaria (29) von rechts zum 3:0 zu verwerten, Algerien-Keeper

Luca Zidane (28) war bereits geschlagen, weil er auf einen weiteren Abschluss von Embolo spekulierte, der allerdings am ersten Pfosten verfehlte.

Doch statt dem Ball im komplett verwaisten Kasten unterzubringen, zeigte der Kicker des FC Augsburg Nerven - und schob die Kugel stattdessen dem am Boden liegenden Zidane in die Arme!