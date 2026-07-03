Wie kann der nicht drin sein? Bundesliga-Profi sorgt für den Fehlschuss der WM
Vancouver (Kanada) - Diese Sekunden wird er wohl so schnell nicht vergessen! Beim WM-Sechzehntelfinale gegen Algerien hatte Bundesliga-Profi Fabian Rieder (24) die große Chance, den Deckel für die Schweiz draufzumachen. Stattdessen versagten dem Mittelfeldspieler die Nerven - er sorgte wohl schon jetzt für den Fehlschuss des Turniers.
Zwar führte die Nati nach Treffern von Breel Embolo (29, 10. Minute) und Dan Ndoye (25, 46.) bereits mit 2:0 gegen das Team aus Nordafrika, das sicherer Weiterkommen konnte sie damit aber noch nicht feiern, wie etwa die Partie des Senegal gegen Belgien gezeigt hatte.
So trat Fabian Rieder in der 81. Minute an, um eine perfekte Hereingabe von Denis Zakaria (29) von rechts zum 3:0 zu verwerten, Algerien-Keeper
Luca Zidane (28) war bereits geschlagen, weil er auf einen weiteren Abschluss von Embolo spekulierte, der allerdings am ersten Pfosten verfehlte.
Doch statt dem Ball im komplett verwaisten Kasten unterzubringen, zeigte der Kicker des FC Augsburg Nerven - und schob die Kugel stattdessen dem am Boden liegenden Zidane in die Arme!
Am Ende blieb sein kurioser Fehlschuss zum Glück ohne Konsequenzen, die Schweiz besiegte Algerien mit 2:0 und steht zum vierten Mal in Folge in einem WM-Achtelfinale, wo sie am Dienstag auf den Sieger der Partie zwischen Kolumbien und Ghana treffen wird.
Die vergebene Torchance dürfte allerdings ihren Platz in jedem WM-Rückblick innehaben - und Rieder auch in Zukunft so schnell nicht mehr loslassen.
Titelfoto: Bildmontage: DEAN MOUHTAROPOULOS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP, Screenshot/X/@HQpcrt