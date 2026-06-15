Frauen attackiert und vergewaltigt! Erstliga-Profi zu Haft verurteilt

Valencia (Spanien) - Die gegen Rafa Mir (28) im Raum stehenden Vorwürfe hatten es in sich. Nun ist der spanische Fußballprofi zu einer Haftstrafe von mehreren Jahren verurteilt worden. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend.

Droht der Gang ins Gefängnis: Rafa Mir (28). © IMAGO / Europa Press

Das Oberste Gericht der Autonomen Gemeinschaft Valencia habe den 28-Jährigen demnach für schuldig befunden, am 31. August 2024 zusammen mit seinem Freund Pablo Jara, der ebenfalls als Fußballer aktiv ist, zwei Frauen nach einem Disko-Besuch in seine Villa in Bétera gebracht zu haben, wo diese vergewaltigt und körperlich missbraucht worden seien.

Am 28. Mai hatte Mir vor Gericht seine Unschuld beteuert und entsprechend darauf gepocht, dass alles einvernehmlich gewesen sei. Das Gericht habe die schwerwiegenden Vorwürfe jedoch als erwiesen angesehen und eine Freiheitsstrafe von achteinhalb Jahren verhängt.

Der an den FC Elche ausgeliehene Stürmer vom FC Sevilla müsse darüber hinaus 64.000 Euro Entschädigung zahlen. Jara sei hingegen zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden, müsse eine Zahlung in Höhe von 6280 Euro leisten.