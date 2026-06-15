Frauen attackiert und vergewaltigt! Erstliga-Profi zu Haft verurteilt
Valencia (Spanien) - Die gegen Rafa Mir (28) im Raum stehenden Vorwürfe hatten es in sich. Nun ist der spanische Fußballprofi zu einer Haftstrafe von mehreren Jahren verurteilt worden. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend.
Das Oberste Gericht der Autonomen Gemeinschaft Valencia habe den 28-Jährigen demnach für schuldig befunden, am 31. August 2024 zusammen mit seinem Freund Pablo Jara, der ebenfalls als Fußballer aktiv ist, zwei Frauen nach einem Disko-Besuch in seine Villa in Bétera gebracht zu haben, wo diese vergewaltigt und körperlich missbraucht worden seien.
Am 28. Mai hatte Mir vor Gericht seine Unschuld beteuert und entsprechend darauf gepocht, dass alles einvernehmlich gewesen sei. Das Gericht habe die schwerwiegenden Vorwürfe jedoch als erwiesen angesehen und eine Freiheitsstrafe von achteinhalb Jahren verhängt.
Der an den FC Elche ausgeliehene Stürmer vom FC Sevilla müsse darüber hinaus 64.000 Euro Entschädigung zahlen. Jara sei hingegen zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden, müsse eine Zahlung in Höhe von 6280 Euro leisten.
Nach Haft-Urteil: FC Elche äußert sich bisher nicht
Rechtskräftig seien die Urteile jedoch nicht, sodass noch die Möglichkeit bestehe, Einspruch einzulegen. Ein offizielles Statement seines aktuellen Arbeitgebers zur gefällten Entscheidung gibt es bislang nicht.
Klar ist jedoch: Vor dem Hintergrund des Schuldspruchs dürfte seine Zeit in Elche beendet sein, ebenso wie seine Karriere als Profifußballer.
Titelfoto: IMAGO / Europa Press