Sicherheits-Alarm! Fußball-Klub steht kurz vor Saisonstart ohne Stadion da

Madrid (Spanien) - Vorerst kein Fußball im Campo de Fútbol de Vallecas! Wenige Wochen vor Start der neuen Saison hat La-Liga-Klub Rayo Vallecano das Nutzungsrecht fürs eigene Stadion verloren.

Rayo Vallecano steht vorerst ohne eigenes Stadion da. (Archivfoto) © IMAGO / Europa Press

Wegen schwerer Sicherheitsprobleme wurde dem spanischen Erstligisten aus dem Madrider Stadtteil Vallecas nach einer Kontrolle die Betriebsgenehmigung für seine fast 15.000 Zuschauer fassende Heimstätte entzogen.

"Wir haben eine Prüfung des Stadions durchgeführt, die hinsichtlich der Instandhaltung des Stadions ziemlich ernüchternde Ergebnisse erbracht hat", erklärte Mariano de Paco Serrano, Minister für Kultur, Tourismus und Sport.

Laut einem Inspektionsbericht seien dort nicht unerhebliche Mängel festgestellt worden. Der Zustand der Anlage werde darin kritisch bewertet, zudem ist von einer "allgemeinen Veralterung" und "schwerwiegenden Verstößen gegen die Vorschriften" die Rede.

Nach Angaben mehrerer Medien seien dabei unter anderem Probleme an den Brandschutzsystemen, den elektrischen Anlagen und der Notbeleuchtung nachgewiesen worden. Folglich sahen sich die Behörden dazu gezwungen, die Konzession vorübergehend auszusetzen.