Krachende Niederlage für Infantino: FIFA gibt Investorenpläne auf

FIFA-Präsident Gianni Infnatino (61) legt seine Investorenpläne auf Eis. © Tony Gutierrez/AP/dpa

Der Vorschlag werde nicht weiterverfolgt, erklärte Verbandspräsident Gianni Infantino (56) in einer in der Nacht veröffentlichten Stellungnahme.

"Nachdem wir uns alle Standpunkte aufmerksam angehört haben, ist deutlich geworden, dass das Projekt zu Spaltungen geführt hat, die – unabhängig vom Ausmaß der Unterstützung – nicht mehr im Interesse des ursprünglich angestrebten Ziels liegen", begründete Infantino seine abrupte Kehrtwende.

Die Pläne der FIFA um den mächtigen Präsidenten Infantino hatten vorgesehen, mit dem potenziellen Verkauf eines Teils ihrer kommerziellen Rechte etwa an der Weltmeisterschaft eine Milliardensumme einzuspielen. Für die Umsetzung wollte die FIFA das Tochterunternehmen FIFA Forward Enterprise (FFE) gründen.

Laut Berichten setzte der Weltverband eine Frist für die Zustimmung zum geplanten Investorendeal bis zum 19. September und versprach im Gegenzug eine Sonderzahlung. All das ist nun vom Tisch.

Infantino erklärte weiter, Ziel der FIFA sei es, stets zu vereinen und zu verbessern. "Daher wird dieser Vorschlag nicht weiterverfolgt." Mit dem Projekt habe er die Mitgliedsverbände stärken wollen. Zur Umsetzung wäre es ohnehin nur gekommen, wenn eine Mehrheit dem Projekt zugestimmt hätte, erklärte er in dem Statement weiter.