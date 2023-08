Alexandra Popp enthüllt: In ihrem früheren Job musste sie töten!

Alexandra Popp ist nicht nur Profi-Fußballerin, sondern arbeitete früher als Tierpflegerin. In diesem Job musste sie kleine Meerschweinchen töten.

Von Tina Hofmann

Wolfsburg - Auf ihr ruhen die Hoffnungen der deutschen Fußball-Frauen bei der WM in Australien. Am Donnerstag wird es für die DFB-Elf rund um Kapitänin Alexandra Popp (32) im entscheidenden Gruppenspiel gegen Südkorea ernst, ein Sieg muss fürs Achtelfinale unbedingt her.

Alexandra Popp (32) musste früher kleine Meerschweinchen töten. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa Schlagzeilen macht die Spielführerin aktuell aber nicht nur sportlich, sondern auch privat. Die BILD enthüllte die Trennung von Ehemann Patrick, am Dienstag erschien ihre Autobiografie. Und die liefert viele intime Einblicke in das Leben des Fußball-Superstars. Die beim VfL Wolfsburg unter Vertrag stehende Stürmerin verrät in ihrem Memoiren unter anderem, dass sie in ihrem vorherigen Job bewusst töten musste! Popp ist ausgebildete Tierpflegerin, arbeitete viele Jahre neben ihrer Karriere als Fußball-Profi in einem Tierpark in Essendorf in Niedersachsen. Frauenfußball Missbrauchs-Skandal im Fußball? "Wenn er mit jemandem schlafen will, muss man Ja sagen!" Dort war sie für die Versorgung von Luchsen zuständig. Damit es denen an nichts fehlt, wurde Popp sogar zur "Mörderin". In ihrem Buch "Dann zeige ich es euch eben auf dem Platz: Wie ich meinen Traum lebe" beschreibt sie, dass sie kleine Meerschweinchen töten musste, damit die anderen Tiere ausreichend Futter bekommen.

