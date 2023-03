Bittere Nachricht für die "schönste Fußballerin der Welt": "Habe die ganze Zeit geweint"

Am Montag verkündete sie die traurige Nachricht auf ihrem Instagram-Account: "Leider habe ich mich im letzten Spiel verletzt und ich werde dem Fußball nun erst mal für eine lange Zeit Lebewohl sagen müssen", schrieb die kroatische Nationalspielerin. "Es tut so weh und ich kann es immer noch nicht glauben."

Sie weinte bittere Tränen, als sie in der Partie gegen den FCZ ausgewechselt wurde. Und noch tragischer ist, dass sie wegen ihrer Verletzung nun auch monatelang nicht mehr spielen kann, denn ihre Verletzungen bedeuten knapp ein Jahr Zwangspause für Ana Maria Marković!

Die Stürmerin des Schweizer Super-League-Vereins Grasshopper Club Zürich hat sich am vergangenen Samstag im Spiel gegen den FC Zürich (das die Grasshopper nebenbei auch noch mit 3:1 verloren) eine schlimme Knieverletzung zugezogen.

Gegenüber "20 Minuten" erklärte sie ihre aktuelle Gefühlslage noch genauer: "Mir ist es in den letzten Tagen richtig schlecht gegangen. Ich musste es zuerst einmal verarbeiten, dass ich nun so lange ausfallen werde." Die schlimme Diagnose hat die 23-Jährige offensichtlich schwer getroffen: "Ich habe die ganze Zeit geweint", sagte sie.

Aber ans Aufgeben denkt die Fußballerin auf keinen Fall: "Ich würde es gerne diese oder nächste Woche operieren lassen, damit ich möglichst schnell mit der Reha beginnen kann."

Auch in ihrem Instagram-Post kündigte sie an, dass sie auf jeden Fall ein Comeback feiern möchte: "Alle, die mich kennen, wissen, dass ich eine sehr starke Persönlichkeit habe und dass ich noch stärker zurückkommen werde."

Ihre Fans drücken ihr auf dem Weg der Heilung kräftig die Daumen und auch das sprach Ana Maria Marković noch einmal direkt an: "Dank Euch für all die Unterstützung! Die werde ich in den kommenden Monaten brauchen."