Champions-League-Finale ausverkauft! Wolfsburgs Frauen freuen sich auf volle Hütte

Die Frauen des VFL Wolfsburg haben im Halbfinale der Champions League den WFC Arsenal aus London besiegt. (Archivbild) © Paul Terry/CSM via ZUMA Press Wire/dp

Alle 34.120 Tickets für die Partie am 3. Juni (16 Uhr) in Eindhoven seien vergriffen, wie der Niederländische Fußball-Verband am Montag mitteilte.

Damit findet erstmals ein Endspiel der Frauen-Königsklasse in einem voll besetzten Stadion statt.



Auch die rund 3500 Eintrittskarten, die dem VfL Wolfsburg zur Verfügung standen, waren schnell weg.

"Es unterstreicht die tolle und rasante Entwicklung des Frauenfußballs. Vor Eindhoven hatten die Stadien noch andere Kategorien", sagte Wolfsburgs Trainer Tommy Stroot.

In Zukunft müsse darüber nachgedacht werden, in noch größere Stadien zu gehen.