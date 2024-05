Schockierende Diagnose: Fußball-Nationalspielerin hat Krebs!

Brasilien - In ihrer Karriere hat sie zahlreiche Herausforderungen gemeistert, sich nach einem Kreuzbandriss zurückgekämpft, doch jetzt steht die brasilianische Frauenfußball -Nationalspielerin Luana Bertolucci (31) vor der größten Herausforderung ihres Lebens: Bei ihr wurde Lymphdrüsenkrebs diagnostiziert.

Die brasilianische Nationalspielerin Luana Bertolucci (31) hat Lymphdrüsenkrebs. © IMAGO / foto2press

Wie die Brasilianerin, die mit ihrem Team bei der Weltmeisterschaft 2023 in der Gruppenphase ausschied, auf Instagram mitteilte, erhielt sie die niederschmetternde Diagnose nach zahlreichen Untersuchungen in den vergangenen Wochen.

"Ich unterziehe mich einer Chemotherapie und ich zähle auf Eure Unterstützung und Eure Gebete. Ich weiß die Hilfe meiner Familie und meiner Freunde zu schätzen, die mich in diesem Moment bestärkt haben", schrieb sie auf ihrem Profil.

Sie dankte außerdem dem Nationalteam sowie ihrem Klub Orlando Pride für die Unterstützung, bat gleichzeitig aber auch darum, jetzt ihre Privatsphäre zu respektieren.

Schon kurze Zeit später teilte sie das erste Foto aus dem Krankenhaus während der Chemotherapie.

"Ich kann Euch nicht genug für all die lieben und ermutigenden Nachrichten danken, die ich in den letzten Tagen erhalten habe. An diejenigen von Euch, die diesen Prozess durchlaufen haben oder gerade durchlaufen, danke, dass Ihr Eure Geschichten geteilt habt. Gemeinsam sind wir stärker", schrieb sie.