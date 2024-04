Deutsche Trainerin zerstört Gegner in Wut-Interview: "Widerlich" und "zusammengekauft"

Im April 2020 wurde Imke Wübbenhorst (35) Cheftrainerin in der Regionalliga bei den Sportfreunden Lotte. © Guido Kirchner/dpa

"Man verliert ungern, man verliert noch ungerner ein Finale und noch ungerner gegen so eine widerlich spielende Truppe, die einfach zusammengekauft ist", feuerte die 35-Jährige aus allen Rohren.

Zuvor hatten ihre Bernerinnen im Zürcher Letzigrund knapp mit 2:3 gegen den Servette FCCF aus Genf verloren und die Überraschung im Cup-Endspiel so verpasst. Und bereits zum Schlusspfiff konnte die Übungsleiterin des Underdogs ihren Unmut kaum verbergen.

Wütend pfefferte Wübbenhorst ihre Jacke zu Boden und zeigte Schiedsrichterin Laura Mauricio (27) den Vogel. Wenige Minuten später hatte sie mit der Unparteiischen auch am Mikrofon noch ein Hühnchen zu rupfen.

"Spielerinnen, die in dem ganzen Spiel keine Gelbe Karte bekommen, mit Abstand die unfairste Mannschaft in der Liga - ich glaube, 27 Gelbe und Rote Karten kassiert, wir insgesamt 13 oder so - und die kriegen in diesem Spiel keine Karte", redete sich die gebürtige Ostfriesin in Rage.

Ganz von ungefähr kam der Ärger nicht. Das 2:1 der Genferinnen hätte nicht zählen dürfen, weil Torschützin Therese Simonsson (25) im Abseits stand. Einen VAR gab es bei der Partie allerdings nicht.