Rücktritts-Schock bei den DFB-Frauen: Kapitänin Popp nimmt offenbar ihren Hut

Wolfsburg - Sie ist das Gesicht der DFB- Frauen, hat die Auswahl über Jahre geprägt, doch nun ist offenbar Schluss: Kapitänin Alexandra Popp (33) will wohl noch diese Woche ihren Rücktritt aus der Nationalmannschaft verkünden.

Popp hatte bei den Olympischen Sommerspielen in Paris unter Interimstrainer Horst Hrubesch (73) die Bronzemedaille gewonnen.

Wie die Wolfsburger Allgemeinen Zeitung berichtet, sei der neue Bundestrainer Christian Wück (51) bereits darüber informiert. Demnach würde der DFB in den kommenden Tagen die Nachricht verbreiten.

Popps (l.) größter Erfolg mit der Nationalmannschaft: der Olympiasieg 2016 in Rio de Janeiro. © Soeren Stache/dpa

Von der U17 an durchlief die Angreiferin jegliche Auswahlen des DFB, debütierte am 17. Februar 2010 in der A-Nationalmannschaft im Spiel gegen Nordkorea.

Von da an brachte es die charismatische Frau auf insgesamt 136 Einsätze, schoss dabei wahnsinnige 172 Tore.

Einer ihrer größten Erfolge war der Olympiasieg 2016 in Rio de Janeiro und der Vize-Europameistertitel 2022.

Aktuell steht Popp beim VfL Wolfsburg in der Frauen-Bundesliga unter Vertrag. Ihr Kontrakt dort läuft noch bis Ende der aktuellen Saison.

Ob sie auf Vereinsebene ihre Karriere danach fortsetzt, ist noch nicht klar. In der Vergangenheit hatte die Stürmerin immer wieder mit muskulären Problemen zu kämpfen.

Popp hat zweimal die Champions League (2013, 2014) gewonnen, ist insgesamt siebenmal Deutsche Meisterin und 13-mal DFB-Pokal-Siegerin.

2022 wurde sie vom Fußball-Fachmagazin Kicker als erste Frau zur "Persönlichkeit des Jahres" gewählt. Nun endet ihre lange, extrem erfolgreiche Zeit in der Nationalmannschaft.