Diagnose ist da: RB Leipzigs Torjägerin Giovanna Hoffmann fällt monatelang aus

Leipzig - Die deutsche Fußball-Nationalstürmerin Giovanna Hoffmann (27) muss nach einem Kreuzbandriss eine lange Zwangspause einlegen.

Giovanna Hoffmann (27) verließ den Platz mit schmerzverzerrtem Gesicht. © IMAGO / Beautiful Sports

Die 27-Jährige erlitt die Verletzung im linken Knie beim 2:1 ihres Klubs RB Leipzig gegen die SGS Essen. Das ergab eine genaue Diagnose am Tag nach der Partie.



Damit wird Hoffmann auch das Halbfinale der Nations League am 24. und 28. Oktober gegen Frankreich verpassen. Am Dienstag will Bundestrainer Christian Wück (52) den Kader für das Final Four bekanntgeben.

Leipzigs Trainer Jonas Stephan (33) hatte die schwere Verletzung bereits befürchtet.

"Wenn eine Spielerin weinend das Feld verlässt, dann muss man leider davon ausgehen, dass es nicht in drei Tagen wieder gehen wird. (...) Giovanna ist ein Aushängeschild unserer Mannschaft, daher muss ich niemandem erklären, dass das ein fataler Ausfall für uns wäre", sagte Stephan nach dem Sieg seiner Mannschaft.